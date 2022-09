Tremonti: “Nel Dl Aiuti emendamento devastante”/ “Si destabilizzano conti pubblici”

E’ durissimo l’attacco di Giulio Tremonti, ex ministro dell’economia del governo Berlusconi, e attuale candidato con Fratelli d’Italia in vista delle elezioni politiche in programma fra i dieci 10 giorni, al recente Dl Aiuti approvato dall’esecutivo. Secondo lo stesso professore, ospite in collegamento nella serata di ieri con il programma di Rete 4, Stasera Italia, si tratta di “Un emendamento devastante”. Tremonti non usa quindi mezzi termini, sottolineando l’esistenza, all’interno dello stesso dl, di alcune garanzie date alle banche sui prestiti alle aziende.

Incidenti oggi, Torino: morto centauro 62enne/ Camion contro auto a Cuneo: un ferito

Il presidente di Aspen Institute Italia specifica: “In un Paese normale non ci dovrebbe essere un governo che di nascosto inserisce un emendamento che crea un devastante effetto di instabilità finanziaria – le parole di Tremonti in diretta tv – nel decreto Aiuti c’è scritto che le garanzie sui prestiti delle banche alle aziende diventano a carico dello Stato. Stiamo parlando di 250 miliardi di rischio potenziale. Tutto questo ha la capacità di destabilizzare i conti pubblici”. Nel corso della puntata di ieri sera di Stasera Italia, Tremonti ha puntato il dito anche nei confronti del Partito Democratico e del suo segretario generale, Enrico Letta.

Terremoto oggi Torino M 2.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

GIULIO TREMONTI, E IL PD: “ENTRATE A GAMBA TESA E AUTOGOL DI LETTA”

A riguardo, Tremonti, durante la diretta del 14 settembre del talk show condotto da Barbara Palombelli, ha confessato: “Le entrate a gamba tesa e gli autogol li sta facendo proprio Letta. Recentemente Letta ha detto che la destra ha fatto tagli sociali ma sta dicendo fesserie. Sarebbe il caso di avere una sinistra seria e, invece, stanno facendo dichiarazioni suicide. La campagna elettorale sulla Russia non ha senso. Io la campagna elettorale la farei sull’Italia”.

Insomma, una campagna elettorale davvero infuocata quella che si preannuncia da qui al 25 settembre, 240 ore davvero di fuoco in cui i partiti non si risparmieranno colpi bassi all’ultimo miglio pur di portare a casa qualche voto in più che alla fine potrebbe fare la differenza.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, fondi russi ai partiti: scontro fra Pd e Centrodestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA