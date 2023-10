Treni Lombardia, convogli Caravaggio sulla linea Milano-Alessandria/ “Disponibili entro fine 2024”

La regione Lombardia ha annunciato che entro la fine dell’anno 2024 sulla linea Milano-Alessandria, passando da Mortara, saranno disponibili i primi treni Caravaggio. A farlo sapere è stato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, presente ieri proprio a Mortara per il convegno ‘Linee ferroviarie della provincia di Pavia: attualità e prospettive’: “Entro la fine dell’anno – le sue parole riportate da Lombardianotizie.online – sulla linea Milano-Mortara-Alessandria saranno immessi i primi treni ‘Caravaggio’. Abbiamo un obiettivo ambizioso: servire la tratta solo con nuovi convogli entro febbraio 2024”.

Quindi l’assessore ha proseguito: “Regione Lombardia c’è e ci mette la faccia il nostro impegno è totale per migliorare il servizio di trasporto su ferro anche e soprattutto in tratte che evidenziano da tempo alcune criticità. Ora, grazie alla sinergia tra Regione Lombardia, RFI e Trenord, i problemi infrastrutturali della Milano-Mortara, che ne impedivano una fruizione ottimale da parte dei pendolari, sono stati superati. Quindi con il cambio di orario invernale, a metà dicembre, i nuovi Caravaggio entreranno in servizio”.

TRENI LOMBARDIA, CONVOGLI CARAVAGGIO SULLA LINEA MILANO-ALESSANDRIA: “I VIAGGIATORI MERITANO DI…”

Lucente, in merito ai nuovi treni Caravaggio, ha proseguito: “I viaggiatori meritano di poter viaggiare su treni nuovi, efficienti e soprattutto puntuali. Regione Lombardia si sta impegnando per limitare al massimo i disagi; uno sforzo condiviso con RFI e Trenord, con l’unico obiettivo di fornire un servizio sempre più efficiente”.

Il rinnovamento della flotta, fa sapere Lombardia, non riguarda solo la linea Milano-Alessandria ma anche le tratte Sud della Regione, con la ripartenza dopo 11 anni dei treni sulla linea Mortara-Casale Monferrato, mentre da settembre tutte le corse sulla Milano-Lodi-Piacenza e sulla Milano-Pavia-Stradella sono effettuate con treni nuovi Caravaggio e Donizetti, efficienti e moderni. I treni Caravaggio sono dei convogli a doppio piano ad alta capacità che sono prodotti da Hitachi. Nella composizione a cinque carrozze sono dotati in totale di 573 posti a sedere ed inoltre hanno sistemi di videosorveglianza, climatizzazione e illuminazione di ultimissima generazione.

