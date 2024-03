Trenitalia, le nuove regole per i Frecciarossa/ Limitazioni per bagagli e bici a bordo, ma stop a maxi multe

Trenitalia ha istituito delle nuove regole per i Frecciarossa, che entreranno in vigore entro Pasqua. Ciò, come riportato da Il Giornale, sarebbe dovuto avvenire il 1° marzo, ma le misure annunciate sono state molto contestate e per questo motivo l’azienda ha deciso di aprire una discussione con le associazioni di consumatori per comprendere come renderle maggiormente soddisfacenti rispetto alle esigenze dei passeggeri. Non è da escludere dunque che ci possano essere ulteriori modifiche.

Le novità riguardano principalmente la possibilità di portare con sé a bordo bagagli o altri mezzi di trasporto. Per quanto riguarda le valigie, saranno concessi soltanto due trolley a passeggero. Le dimensioni dovrebbero essere uguali per la prima e la seconda classe, a differenza di quanto previsto nel regolamento contestato e successivamente messo in discussione. Inoltre, sarà concesso avere ad ognuno una borsa, uno zaino, altri effetti personali ed eventualmente un passeggino per i più piccoli. L’obiettivo ad ogni modo è quello di consentire a chiunque sia sul treno il maggior comfort e sicurezza.

Trenitalia, le nuove regole per i Frecciarossa: le novità su bagagli e bici

Il tema del numero di valigie nelle regole di Trenitalia per i Frecciarossa è molto discusso. È anche per questo motivo che si sta cercando di capire come introdurre eventuali ulteriori bagagli. Inizialmente si era pensato all’acquisto del terzo o più trolley. Adesso invece si pensa ad una multa. Non eccessiva, come quelle attualmente in vigore da 50 euro, ma da soli 10 euro. Le normative negli altri Paesi d’Europa in tal senso sono contrastanti, per cui c’è attesa per saperne di più. Si sta valutando anche l’ipotesi di estendere lo spazio per il deposito nei mezzi.

Per quanto riguarda bici e monopattini pieghevoli, invece, deve essere ancora valutata la miglior modalità di trasporto. Ad oggi il regolamento non specifica come comportarsi, purché questi oggetti “non rechino intralcio”, viene specificato sul sito. Sarà fondamentale però stabilire dei parametri ufficiali per evitare di incorrere in ulteriori dubbi.











