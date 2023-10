Trento: viola divieto di avvicinamento all’ex/ Arrestata una 50enne che lo minacciò di ucciderlo nel sonno

I carabinieri del nucleo operativo di Ledro, in provincia di Trento, sabato 16 settembre hanno arrestato una donna 50enne di origini italiane per aver violato la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento all’ex compagno convivente. Non sono attualmente chiare le ragioni che hanno spinto la donna a violare il divieto, ma è certo che non avrebbe opposto resistenza all’arresto dopo che l’ex compagno ne ha denunciato l’avvicinamento ai carabinieri di Trento e che ora si trova all’interno del carcere locale, con il divieto tassativo di dimora nel comune di Ledro, dove risiede l’ex in cerca di pace.

Trento: arrestata 50enne per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex

Insomma, tutto è successo il 16 settembre nel piccolo comune di Ledro, in provincia di Trento. A darne notizia è l’agenzia Ansa che racconta come l’uomo, del quale non si conosce l’età, in serata ha chiamato la Centrale operativa dei carabinieri di Riva del Gardo, denunciando il fatto che la ex compagna stava cercando in tutti i modi di entrare in casa, per la quale aveva un divieto di avvicinamento. L’uomo, racconta l’agenzia, appariva all’operatore della Centrale piuttosto turbato e agitato, motivando la sua reazione proprio in virtù della denuncia che aveva già sporto in precedenza.

L’uomo di Trento, infatti, aveva già sporto una denuncia a carico della ex compagna lo scorso luglio, raccontando ai carabinieri e al giudice che la 50enne durante le loro frequenti e violente litigate era solita minacciarlo di morte. La goccia è traboccata quando, al culmine di una delle ultime litigate, lo aveva avvisato della sua intenzione di conficcargli un coltello in gola durante la notte. Questa minaccia è bastata al giudice per condannare la donna con la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento. Tornano al 16 settembre, l’immediato intervento del nucleo dei carabinieri di Trento ha permesso, in breve tempo, di individuare ed arrestare le 50enne, intenta in quel momento a nascondersi nella legnaia all’interno dietro l’abitazione dell’ex compagno.

