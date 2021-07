Trettrè “Divisi perché non ci divertivamo più”/ “Con noi c’era anche Vessicchio ma…”

Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano, meglio noti al pubblico con i Trettrè, sono stati un trio di comici amatissimi negli anni ’80 e ’90. Dopo molti anni insieme, però, è arrivato l’annuncio dello scioglimento, arrivato per i tanti fan come una doccia gelata. Da allora non li abbiamo più rivisti insieme e qualcuno ha creduto che tutto fosse nato da una lite. Versione che è stata però smentita dai comici in questione in diretta su RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. “Si pensa sempre che i gruppi si sciolgano perché ci sono discussioni, non è così. Ci siamo sciolti perché non ci divertivamo più, la nostra professione era diventata un lavoro. E se non ti diverti tu, come fai a far divertire gli altri? Allora abbiamo capito che era il momento di dividerci.”, ha spiegato Mirko Setaro in diretta radio.

Edoardo Romano si è unito all’amico e collega, rivelando che “Noi abbiamo vissuto quasi 30 anni insieme e per 20 anni in maniera coatta. I programmi che si facevano allora erano a lunga scadenza e noi ci vedevamo tutti i giorni, tant’è che, proprio per questo motivo, non ci siamo mai frequentati dopo il lavoro. Ognuno di noi poi ha preso delle strade personali”. D’altronde, proprio sul mestiere del comico, anche Setaro ha voluto fare una sua considerazione: “L’avanzare degli anni comporta che il comico, – col capello bianco, un po’ di pancetta, deturpato dal tempo, – perda quella fisicità richiesta al comico che deve essere fresco, brioso.” Anche Gino Cogliandro ha poi preso una strada diversa: “Gino fa il pescatore ma anche teatro, partecipazioni a film…” Prima di lui, c’era però un altro volto ben noto: Beppe Vessicchio. “Vessicchio ha deciso di dedicarsi alla musica, quindi a quel punto è entrato Gino. Beppe comunque ha fatto la siglia di alcuni nostri spettacoli”, ha spiegato infini Setaro.

