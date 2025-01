Scoppia la lite tra TrigNo e Chiamamifaro ad Amici 24 dopo una critica del cantante

La scelta dei cantanti da far esibire nella nuova gara voluta dalla produzione di Amici 24 nel corso del daytime ha sollevato più di qualche scontro. Agli allievi di canto è stato dato il compito di scegliere chi dovesse esibirsi dei team avversari. La strategia di tutti è stata quella di scegliere colui o colei che fosse, secondo proprio pensiero, il punto debole delle squadre avversarie. TrigNo, per il team di Rudy Zerbi, ha allora optato per Chiamamifaro, adducendo come motivazione il fatto che, a paragone con gli altri della sua squadra, abbia la voce con meno personalità.

Una critica che ha spiazzato Chiamamifaro e ha scatenato poi lo sfogo della cantante, che si è detta totalmente in disaccordo con l’allievo di Anna Pettinelli. Il che ha scatenato una lite in casetta tra i due ragazzi di Amici 24.

Chiamamifaro replica TrigNo ad Amici: “Il mio timbro è più riconoscibile di quello di Antonia”

“Mi hai detto che non ho personalità vocale! Cioè per te ho una voce anonima?!” è sbottata Chiamamifaro contro TrigNo. Lui ha cercato di smorzare i toni, motivando la sua scelta: “Ero indeciso tra te e Vybes, nel tuo mondo sei sicuramente particolare, però per me Vybes è diverso tra tutti gli altri. Per questo poi ho fatto il tuo nome per la sfida”. Sicura delle sue potenzialità, Angelica (vero nome di Chiamamifaro) ha però replicato: “Se parli di voce, io penso la mia voce è molto riconoscibile. Tu, invece, dici che è anonima. Per me Antonia, che è molto più brava di me a livello vocale, ha un timbro meno riconoscibile del mio!” “Non ti ritengo anonima in generale, ma più anonima di Jacopo ad esempio.” ha sottolineato e concluso TrigNo.

