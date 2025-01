Deddè rischia il posto ad Amici 24: dopo la gara in studio, è ultimo anche nel daytime

Deddè rischia sempre più il posto nella scuola di Amici 24. L’allievo di Anna Pettinelli, tra gli ultimi entrati nel talent, finora non ha ottenuto grandi risultati nelle gare della domenica, anzi, nell’ultima si è classificato ultimo, ottenendo la maglia rossa della sfida. In attesa di scoprire se riuscirà a mantenere il suo banco, nel corso del daytime è arrivata per lui una nuova batosta.

La produzione ha deciso di mettere alla prova i ragazzi con una gara di canto su un cavallo di battaglia, ovvero una cover scelta dal cantante tra quelle già esibite finora in studio. A scegliere i tre sfidanti, uno per ogni squadra, sono stati i team avversari. La scelta p ricaduta su Vybes per la squadra di Rudy Zerbi, Mollenbeck per Lorella Cuccarini, e Deddè per Anna Pettinelli.

Deddè si sfoga dopo l’ultimo posto ad Amici 24: “Nessuno mi ha mai aiutato”

Una decisione che ha sollevato un po’ di polemiche tra i ragazzi, visto che tutti hanno cercato di mettere in difficoltà gli avversari con coloro che ritenevano, per motivi disparati, il punto debole del team. Alla fine delle tre esibizioni, giudicate dalle coach di canto di Amici 24, a classificarsi primo è stato Vybes su ‘Tanto pe cantà’, con voto pari a 9; secondo Mollenbeck con ‘La fine’ (voto 7,5); ultimo Deddè con ‘Could you be loved’, voto 7.

Un esito che ha scatenato il duro sfogo dell’allievo di Pettinelli, timoroso ormai che il suo posto ad Amici 24 sia in bilico. “Sempre tutto a me, sono deluso da me stesso. – ha dichiarato ai compagni – È proprio perché so quanto ho sudato per questa roba e quanto sia solo grazie a me stesso per fare questo, perché nessuno mi ha mai aiutato, mai! So quanto vale per me stare qui dentro”. Riuscirà a rimanere nella scuola?

