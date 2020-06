TROMBA D’ARIA A TRECATE/ Video, maltempo infuria al Nord: grandine a Milano

Pubblicità

Il maltempo torna ad infuriare al nord, come confermato dalle previsioni del tempo, ma fenomeni con rovesci molto importanti hanno colpito la Lombardia, in particolare Milano e Monza si sono ritrovate sotto un’abbondante grandinata. Ma l’evento più impressionante si è verificato senza ombra di dubbio in provincia di Novara, per la precisione a Trecate dove una tromba d’aria si è abbattuta nel tardo pomeriggio di lunedì. Nel video postato su Facebook dal Centro Meteorologico Lombardo si parla di un “funnel cloud“, un vero e proprio imbuto che ha messo in evidenza un tornado sopra le case della zona. Intorno alle 18 è arrivato infatti un forte temporale, che ha portato piogge intense e forti raffiche di vento. Quindi si è formato un vero e proprio tornado che ha toccato terra a pochi chilometri dalla città di Novara, fortunatamente non si sono fatti registrare danni a persone o cose, anche se l’effetto è stato sicuramente impressionante, con immagini che siamo abituati a vedere oltreoceano.

TROMBA D’ARIA A TRECATE, MALTEMPO ANCHE IN LOMBARDIA

La tromba d’aria di Trecate ha reso le immagini più significative, ma l’ondata di maltempo si è rapidamente spostata verso la Lombardia, dove Milano è stata di nuovo colpita da una fortissima grandinata come quella dei giorni scorsi che aveva già bloccato la città. Pioggia e rovesci pesanti sul capoluogo lombardo, un peggioramento del tempo che era già stato preannunciato ma che è stato confermato col rischio nubifragio che si è concretizzato in serata, arrivando anche nella vicina Monza e nelle prossime ore anche Bergamo dovrebbe essere colpita dai rovesci temporaleschi. Si stanno tenendo d’occhio i possibili punti critici, a Milano in particolare il Seveso già esondato nei giorni scorsi con disagi evidenti per la popolazione, per il momento anche tenendo d’occhio i social non sono arrivate segnalazioni di danni importanti, ma domani mattina il quadro sarà sicuramente più chiaro.



