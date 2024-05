Troupe Fuori dal Coro aggredita a Firenze/ Video, servizio su case occupate finisce malissimo

Una troupe tv delle nota trasmissione di Rete 4, Fuori dal Coro, è stata nuovamente aggredita. Il caso è avvenuto in quel di Firenze durante uno dei noti servizi del talk condotto da Mario Giordano sulle case occupate, e la notizia è stata resa pubblica dal Cdr Videonews che ha espresso la propria solidarietà alla collega Maria Letizia Modica e alla troupe di Fuori dal Coro dopo essere stati appunto aggrediti nel capoluogo toscano.

Viene anche descritto cosa sia successo: “La collega è riuscita a scappare, l’operatore è rimasto ferito a una mano. Gli aggressori hanno anche distrutto la telecamera e il cellulare della giornalista”. Un’aggressione violenta quella subita dai giornalista di Fuori dal Coro, e la notizia è stata anche ripresa dall’agenzia Ansa. Cdr Videonews ha poi espresso la propria preoccupazione per una serie di episodi sempre più frequenti, ai danni di giovani colleghi “che cercano di raccontare spaccati di una società ogni giorno più pericolosa”.

TROUPE FUORI DAL CORO AGGREDITA A FIRENZE: L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

Sul posto sarebbe intervenuta anche la polizia per riportare la situazione alla normalità e fortunatamente nessuno si è fatto male in maniera seria, ma la paura è stata ovviamente tanta per i giornalisti. Tanti i commenti sulla vicenda, come ad esempio le parole di Eike Schmidt, candidato sindaco del centrodestra, secondo cui l’episodio di Fuori dal Coro sarebbe l’ennesima riprova che “la situazione delle occupazioni illegali è fuori controllo e quelle della giunta di Nardella e Funaro sono parole vacue. Piena solidarietà ai giornalisti”.

Alle parole di auguri si è unito anche Alessandro Draghi, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia a Firenze, che ha voluto esprimere “solidarietà alla giornalista Modica di Rete 4 aggredita oggi a Firenze durante un servizio”. L’episodio si sarebbe verificato di preciso in quel di via dell’Argingrosso, all’Isolotto e la trasmissione Fuori dal Coro ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui si vede gente scappare, senza comunque fare chiarezza su quanto accaduto.

TROUPE FUORI DAL CORO AGGREDITA A FIRENZE: ATTESI ULTERIORI DETTAGLI

Ulteriori dettagli verranno senza dubbio forniti nella serata di domani, quando andrà in onda appunto una nuova puntata di Fuori dal Coro. Non è comunque ben chiaro se siano partite delle denunce ed eventuali arresti. “Evidentemente gli aggressori – è il commento di Maurizio Gasparri, esponente di vecchia data di Forza d’Italia – di chi fa libera informazione sono gli amici di quelli che sventolano le bandiere palestinesi o degli allievi dell’imam dell’università di Torino”.

“E lo dico in termini figurati e morali – ha continuato – questa è la gentaglia della sinistra che prolifera e che deve essere stroncata. Bisogna approvare con urgenza il pacchetto sicurezza, tutelare di più le forze di polizia e porre fine alla illegalità diffusa”. Infine le parole di Benedetta Albanese, l’assessora alla Sicurezza del Comune di Firenze, che ha voluto esprimere la propria solidarietà e quella dell’amministrazione comunale alla troupe aggredita.













