Troy/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt ed Erica Bana (oggi, 5 giugno 2019)

Questa sera, mercoledì 5 giugno, alle 21.30 su Rete 4 va in onda il film “Troy”, diretto da Wolfgang Petersen sulla sceneggiatura di David Benioff, celebre creatore della serie “Il trono di spade” con D.B. Weiss, liberamente ispirata sull’Iliade di Omero. Nel cast spiccano nomi noti del mondo di Hollywood: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, la splendida Diane Kruger, Brian Cox e Brendan Gleeson. I costi di produzione totali sono stati di circa 185 milioni di dollari, rendendo “Troy” uno dei film più costosi prodotti nel cinema moderno. “Troy” ha guadagnato oltre 497 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui più di 133 milioni solo negli Stati Uniti. È stato l’ottavo film campione di incassi del 2004.

Troy, la trama del film

Una battaglia tra gli eserciti del re Agamennone di Micene e Triopa di Tessaglia viene evitata quando il grande guerriero Achille, sconfigge il campione di Tessaglia, Boagrius, in combattimento singolo, costringendo Triopa a unirsi alla alleanza di Agamennone tra tutti i regni greci. Nel frattempo, il principe Ettore di Troia e suo fratello minore Paride negoziano un trattato di pace con Menelao, re di Sparta. Tuttavia, Paride inizia una relazione con la moglie di Menelao, Elena, e la fa salire a bordo della loro nave. Apprendendo ciò, Menelao si incontra con Agamennone, il fratello maggiore, e gli chiede di aiutarlo a dichiarare guerra a Troia. Agamennone accetta, poiché la conquista di Troia gli darà il controllo del Mar Egeo. Agamennone chiede a Ulisse, re di Itaca, di convincere Achille a unirsi a loro. Achille, che non gradisce molto Agamennone, alla fine decide di andare, dopo che sua madre Teti gli dice che sebbene morirà, vivrà per sempre nella gloria.

