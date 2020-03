Trudeau Sophie Gregoire positiva al coronavirus/ Moglie del premier canadese infetta

La moglie del premier canadese Trudeau, Sophie Gregoire, è positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro del Canada, attraverso la propria pagina Twitter: “Sfortunatamente, i risultati del test di Sophie al Covid-19 sono positivi – si legge sul social ufficiale – per questo resterà in quarantena al momento. I suoi sintomi sono lievi, si sta curando e seguendo le raccomandazioni del nostro medico”. Dalle indiscrezioni emerse sembra che Justin Trudeau attualmente non si sia sottoposto a tampone, ma sta bene e si è comunque messo in auto-isolamento per prevenire qualsiasi eventuale contagio: “Io sto bene – ha aggiunto – al momento non mostro alcun sintomo del virus. Tuttavia, anche io mi terrò a quanto raccomandato dal medico e rimarrò in auto-isolamento per ora. Come ho fatto oggi, continuerò a lavorare da casa, presenziando a riunioni via video e teleconferenza”.

TRUDEAU SOPHIE GREGOIRE POSITIVA AL CORONAVIRUS: EPIDEMIA IN FORTE ESPANSIONE ANCHE IN AMERICA DEL NORD

Il coronavirus è divenuto un problema serio anche oltre oceano, e lo stesso Trudeau ha annunciato nelle scorse ore che a breve parlerà con i leader dei vari territori, fra cui gli indigeni, di modo da coordinare una risposta univoca alla pandemia di Covid-19. Nel contempo lo stesso primo ministro canadese ha invitato la popolazione a seguire le raccomandazioni delle autorità mediche. Il coronavirus ha già superato 128mila casi in tutto il mondo, e l’unica nazione non intaccata dal virus risulta essere al momento l’Antaride. Stando ai dati forniti dall’aggiornatissima mappa della Johns Hopkins University, i morti da coronavirus in tutto il mondo sarebbero più di 5mila, con l’Italia al secondo posto per numero di vittime dietro alla Cina. Il virus si sta diffondendo a macchia d’olio in Europa, ma anche nell’America del nord, come detto sopra, ha iniziato ad espandersi. Negli Stati Uniti i decessi sono saliti a 41, e il presidente Trump avrebbe sentito telefonicamente proprio Trudeau per coordinare una strategia di frontiera.

