Truffa mutui per i giovani/ Video Le Iene, truffe, broker e agenzie: come funziona

Le Iene smascherano una truffa particolarmente odiosa: mutui da 100.000 euro concessi a giovani che stanno cercando di acquistare una prima casa. Hanno un lavoro e una busta paga ma non risparmi in banca: il che significa che pur avendo il mutuo concesso dall’istituto di credito, non possono permettersi di pagare le spese che per una cifra del genere arrivano anche a 15.000 euro. E’ a questo punto che la Iena Matteo Viviani ha scoperto il gioco di prestigio che alcune agenzie immobiliari mettono in atto in collaborazione con alcuni broker. Quando il mutuo viene rifiutato perché non ci sono risparmi né garanzie sulle spese, viene fatta entrare in gioco la figura del mediatore finanziario. Ovvero un broker, che mette la sua esperienza a disposizione ma soprattutto fa una proposta di richiesta di mutuo alla banca inclusiva delle spese. Questo è possibile semplicemente alzando artificiosamente il valore dell’immobile che si vuole acquistare.

TRUFFA SUI MUTUI, UNA PIOGGIA DI REATI COMMESSI

Come si vede chiaramente nel video mostrato dalle Iene, il valore di una casa viene alzato fino a renderlo comprensivo delle spese. In pratica la banca finanzia l’acquisto di un immobile da 115.000 euro, ma lo stesso ne vale solo 100.000. Il proprietario che lo vende, dopo aver ricevuto i soldi dalla banca, restituisce l’eccedenza al compratore che paga così spese, tasse e commissioni all’agenzia e al broker. Una pratica che nel video viene segnalata come legale, ma quando Matteo Viviani si presenta a chiedere spiegazioni, agenti immobiliari e broker si rimangiano quanto detto ai clienti. Si tratta di una vera e propria truffa, con i reati che possono estendersi al falso in atto giudiziario (addirittura i broker spiegano che i notai si assentano al momento del passaggio dell’eccedenza di denaro) e all’associazione a delinquere. Ma questo l’ignaro richiedente del mutuo non lo sa, perché agenti e broker paventano l’operazione come perfettamente legale. Le banche stesse, contattate da Viviani, sconsigliano vivamente operazioni di questo tipo che possono scadere nella vera e propria truffa.



