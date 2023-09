Truffa per migranti: “Donne occidentali cercano marito”/ Esche sui social: “Vogliono uomini arabi”

“Belle donne e carenza di uomini”: questo è il messaggio che sempre più spesso viene diffuso sui canali della propaganda pro-migranti dall’altro lato del Mediterraneo, allo scopo di convincere i giovani a lasciare i loro Paesi, alimentando il ricco mercato illegale di esseri umani. Il messaggio veicolato è che in Europa ci siano donne disponibili a soddisfare i bisogni sessuali: per trasmettere questa idea, vengono anche pubblicate foto di donne in abiti succinti, foto provocatorie e messaggi in arabo.

Le immagini stuzzicano le fantasie e diventano un elemento rafforzativo in un processo decisionale. In uno dei messaggi, ad esempio, si legge: “Ciao, vengo dalla Germania, sono single da molto tempo e devo trovare un nuovo amico o una nuova anima gemella. Non mi interessa la tua età o il tuo Paese, devi essere leale e gentile con me”. Il post è ovviamente accompagnato dallo scatto di una ragazza rubato dal web. Le foto vengono utilizzate come esche alla quale numerosi uomini abboccano, allettati dall’idea di conoscere donne di questo tipo.

La truffa

In un altro messaggio usato come esca per migranti, si legge: “Sono una donna ricca e single, ho bisogno di un ragazzo e non importa quanti anni abbia. Posso aiutarti. Contattami ora perché posso farti sorridere per sempre”. Anche in questo caso c’è una donna in abiti succinti e non mancano i commenti come: “Ho 24 anni e sto cercando moglie” e ancora “Sono un giovane single”. Altri si spacciano per donne vedove in cerca di un marito arabo. Le donne sono tante e tutte con un look tipicamente occidentale e attirano l’attenzione degli uomini, che già con l’idea di arrivare in Europa, si convincono sempre più.

I messaggi mettono in evidenza un altro aspetto delle migrazioni: chi parte, non sempre lo fa per scappare dalle guerre, ma spesso anche alla ricerca di altro, come di una moglie occidentale. I migranti che arrivano irregolarmente nel nostro Paese, sono soprattutto giovani e giovanissimi nati e cresciuti in società a prevalenza musulmana: i messaggi che strizzano l’occhio al sesso rappresentano dunque un incentivo per convincerli ad approdare in Europa, e chi organizza i traffici illegali, questo lo sa bene.











