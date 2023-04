Trump: “2024? Niente mi impedirà di candidarmi”/ “Macron lecca il cu*lo alla Cina”

Donald Trump sta vivendo un periodo complicato della sua vita, incriminato negli scorsi giorni a seguito del presunto pagamento da 130mila dollari per mettere a tacere la pornostar Stormy Daniels e imputato presso il relativo processo a New York, ma l’ex presidente degli Stati Uniti vuole sfruttare questo clamore mediatico a proprio favore, tirando dritto verso la sua meta: le presidenziali del 2024. In attesa che l’attuale commander in chief, Joe Biden, ufficializzi la sua discesa in campo (forse in estate o in un autunno), il tycoon ha già fatto sapere che sarà eleggibile per il novembre dell’anno prossimo. Intervistato dalla “tv di casa”, Fox News, Donald Trump ha infatti promesso che “non abbandonerà mai” la corsa alla Casa Bianca del 2024, nonostante appunto i 34 capi d’accusa che pesato sulla sua testa dopo l’incriminazione.

Pentagono "Afghanistan abbandonato nel caos"/ "Ritiro Usa decisione giusta ma Trump…"

Secondo Trump Joe Biden non sarebbe in grado di ricandidarsi, ma in ogni caso nulla gli impedirebbe di presentarsi nuovamente alla Casa Bianca, nemmeno una condanna, cosa realmente fattibile secondo la legge degli Stati Uniti. “Non mi ritirerei mai”, ha aggiunto: “Non è il mio stile. Non lo farei”. Tornando sulla possibile ricandidatura di Biden ha aggiunto: “Non vedo come sia possibile. Non è una questione di età (Biden ha 80 anni, Trump 76 ndr). Non credo che possa farlo.

SPY FINANZA/ I segnali di crisi che è meglio nascondere coi casi Trump e Musk

DONALD TRUMP: “NON VEDO BIDEN IN GRADO DI RICANDIDARSI”

“Non vedo Biden in grado di farlo dal punto di vista fisico o mentale. Non lo vedo”. Nel corso della chiacchierata con la Fox Trump ha parlato anche di politica internazionale, alla luce della guerra in Ucraina e dell’alta tensione fra Cina e Taiwan.

“Il mondo è impazzito, sta esplodendo, e gli Stati Uniti non hanno assolutamente voce in capitolo”. In merito infine al recente incontro fra il presidente francese Macron, e l’omologo cinese Xi Jinping: “E Macron, che è un mio amico, è con la Cina a leccargli il cu*o. Ok, in Cina! Ho detto: ‘La Francia ora va in Cina’”.

Fox News, a processo per "Diffamazione su elezioni Usa 2020"/ Multa da 1,6 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA