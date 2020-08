“Trump annuncerà plasmaterapia e vaccino”/ Usa, svolta anti Covid-19 prima del voto

Donald Trump è pronto ad annunciare vaccino anti Covid e trattamento al plasma prima delle elezioni presidenziali. Lo rivelano Washington Post e Financial Times, secondo cui il presidente degli Stati Uniti d’America così vorrebbe provare a forzare la mano proprio a fini elettorali. In un tweet Trump ha dichiarato che stasera alle ore 23:30 italiane terrà una conferenza stampa, preannunciando «buone notizie». Anche la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, in un suo tweet ha preannunciato una «grande svolta terapeutica». A riportare le indiscrezioni sul contenuto della conferenza stampa è, dunque, il Washington Post, che cita fonti di primo piano della Casa Bianca. Pare che il plasma sia stato già somministrato a 70mila pazienti. Dunque, Trump annuncerà l’autorizzazione alla plasmaterapia, cioè a usare il plasma delle persone guarite dal Covid-19 come trattamento contro il coronavirus. Ma non si limiterà solo a questo, perché dovrebbe anche fornire aggiornamenti sul vaccino.

TRUMP ACCELERA SU PLASMATERAPIA E VACCINO ANTI COVID?

In merito alle eventuali rivelazioni sul vaccino, il Financial Times anticipa che l’amministrazione Trump sta valutando l’eventualità di aggirare i normali standard normativi americani per dare un’accelerata sul vaccino sperimentale britannico contro il coronavirus da usare negli Stati Uniti prima delle elezioni presidenziali. In questo caso il Financial Times cita tre persone informate dei fatti. Secondo questo piano, la Food and drug administration degli Stati Uniti (FDA) potrebbe assegnare già a ottobre l’autorizzazione all’uso di emergenza al vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e AstraZeneca, sulla base però dei risultati di uno studio britannico che è molto piccolo. Ma rendendo disponibile il vaccino prima delle elezioni, il presidente americano Donald Trump potrebbe affermare di aver vinto la lotta contro il coronavirus che ha ucciso più di 170mila cittadini Usa, peraltro dopo le critiche alla sua gestione della pandemia.

Important White House News Conference at 5:30 (sharp) today. Very good news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA