Trump “dazi 5% su import Messico”/ Calo Borse: “misure dure se non fermano migranti”

Con un annuncio un po’ a sorpresa questa mattina (ora italiana), Donald Trump promette dazi del 5% sulle importazioni dal Messico a partire dal prossimo 10 giugno: i dazi commerciali resteranno i vigore, ha spiegato lo stesso leader degli Stati Uniti d’America, fino a che non si fermerà il flusso dei migranti in arrivo dal Messico. Le nuove elezioni e la nomina di AMLO (Andres Manuel Lopez Obrador) a presidente messicano sembrava che la situazione dei rapporti tra Trump e il Paese dove vuole costruirci un muro anti-migranti fosse decisamente migliorata. Eppure i flussi e le “carovane” non si sono fermate e ora la dura decisione di Trump rischia di mettere nuovo subbuglio nell’area a sud degli Stati Uniti: «le tariffe saliranno gradualmente fino a quando il problema dell’immigrazione illegale non sarà risolto» ha twittato ancora il Presidente Usa scatenando una vera e propria conseguenza nefasta sui rapporti diplomatici tra i due Paesi. «Non sapevamo, non era atteso: non vogliamo una guerra commerciale con gli Stati Uniti», ammette Jesus Seade, viceministro del Messico per il Nord America, precisando che non vi saranno ritorsioni fino a che la misura dei dazi non sarà esaminata alla perfezione. Gli Usa fanno trapelare intanto la salita graduale dei dazi: dal 5% del 10 giugno aumenteranno al 15% l’1 agosto, per poi salire al 20% l’1 settembre e al 25% l’1 ottobre.

BORSE A PICCO DOPO L’ANNUNCIO DI TRUMP

Dopo l’annuncio di Trump non solo la geopolitica internazionale accusa il colpo ma è soprattutto quella commerciale sul settore dei mercati a vedere un brusco stop dopo la buona tendenza degli ultimi giorni: i dazi al Messico fanno tremare le Borse di tutto il mondo con tutti i listini asiatici in perdita e pure le piazze europee non riescono a fare meglio. Milano perde l’1,29%, Londra cede lo 0,88%, Francoforte l’1,4% e Parigi lo 0,99% dopo la prima parte della mattinata. Sale ancora lo spread non solo in Italia, con tutte le conseguenze nefaste per i mercati che al momento provengono tanto dall’instabilità per una mancanza di maggioranza nel prossimo Parlamento Ue quanto appunto dall’annuncio fatto dal capo della Casa Bianca, già impegnato in una durissima guerra commerciale da tempo impostata contro la Cina e Huawei.

