Trump “Iniezioni di disinfettante contro coronavirus”/ La proposta choc del tycoon

Stanno facendo decisamente discutere le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito alle iniezioni per curare il coronavirus. Secondo quanto sostenuto dal numero uno della nazione oltreoceano, per guarire i suoi connazionali affetti da covid-19, si potrebbe tentare la via delle iniezioni di disinfettanti. In occasione dell’ultimo briefing sull’emergenza virus, il commander-in-chief a stelle e strisce ha così esclamato: “Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto – le sue parole – un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo”. Parole che hanno creato un gran dibattito sul web, anche perchè, non contento, lo stesso Trump ha invitato la popolazione a “prendere il sole”, visto che è noto come l’esposizione ai raggi ultravioletti uccida il coronavirus nel giro di breve tempo.

TRUMP E LA PROPOSTA CHOC “MA NON SONO UN DOTTORE…”

“Non sono un dottore”, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, “sono qui per illustrare delle idee”. Proposte decisamente azzardate quelle dell’uomo più potente della terra per contrastare l’epidemia, che ha lasciato basiti non soltanto i lettori, ma anche i presenti al briefing alla White House, a cominciare da Deborah Birx, coordinatrice della cabina di regia della Casa Bianca per l’emergenza coronavirus, come si può notare da un video circolante in rete che riprende appunto il momento in cui Trump espone le sue teorie. Sul web, nel frattempo, è esplosa l’ira di molti medici, dottori, ed esperti del settore, che hanno definito “irresponsabile e pericoloso” il suggerimento di Donald Trump, in quanto potrebbe spingere qualche ingenuo ad infettarsi appunto il disinfettate tipo l’Amuchina nelle proprie vene, con tutto ciò che potrebbe conseguirne. Il presidente Usa è stato fra i protagonisti dell’epidemia da coronavirus, con dichiarazioni spesso e volentieri al limite, come quando, a marzo, sottovalutava l’infezione da covid-19 definendola una semplice influenza (un atteggiamento che comunque quasi tutti i massimi esperti hanno avuto nella fase iniziale dell’epidemia). Quindi le sue accuse nei confronti dell’oms, definita “filo-cinese”, e la decisione di tagliare i fondi alla stessa Organizzazione mondiale della sanità.



