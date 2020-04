Kim Jong-un è morto? Usa non si fidano/ Corea del Nord, caos successione ed esercito

Pubblicità

Ma Kim Jong-un è morto oppure è riuscito a “scampare” al misterioso intervento chirurgico dal quale voci sempre più insistenti dalla Corea del Nord riportano delle sue gravi condizioni di salute? La dittatura comunista vigente da decenni a Pyongyang impedisce purtroppo di avere notizie vere, certe e limpide, ma una situazione del genere attorno al leader massimo Kim non si era oggettivamente mai vista: non compare in foto ufficiali da ormai mesi e addirittura il 15 aprile scorso, il Giorno del Sole ovvero la festa più grande del Paese, non si è presentato per celebrare il compleanno del fondatore e primo presidente della Nord Corea, il nonno Kim Jong-il. Da quel giorno le notizie rimbalzano, tra bufale, fake news, report degli 007 di mezzo mondo ed è solo il caos sul coronavirus che sta rendendo meno “esplosiva” una vicenda che in tempi normali sarebbe sulle prime pagine di tutto il globo:

solo qualche anno fa la Terza Guerra Mondiale sembra vicinissima per lo scontro durissimo nel Pacifico tra Usa e Kim Jong-un, oggi però quel protagonista – ancora in giovanissima età e senza apparentemente problemi gravi di salute – sembra incredibilmente più vicino all’obitorio che non in cabina di comando della potenza dittatoriale di Pyongyang. Nel 2014 qualcosa di simile si era già visto ma dopo qualche settimana di “misteriosa pausa” pubblica, riapparve più normale e terribile che mai: oggi il 36enne però appare da più report informati quantomeno in “gravi condizioni” se non addirittura già morto.

KIM JONG-UN, IL PROBLEMA DELLA SUCCESSIONE

«Posso solo dire che nell’intelligence a mia disposizione non c’è nulla che possa confermare o smentire le voci riguardo le condizioni di salute del leader nordcoreano. Presumo dunque che Kim Jong-un mantenga ancora il pieno controllo delle forze nucleari e militari nordcoreane. Non ho ragione di presumere il contrario», sono le parole dette questa mattina negli Stati Uniti dal vicecapo di Stato Maggiore delle Forze Armate Usa, generale John Hyten. Insomma, finché non si hanno notizie certe non si può desumere che Kim Jong-un sia morto e che dunque cambi clamorosamente di guida la dittatura in Corea del Nord. Questo anche perché se realmente Kim dovesse esser stato colpito da un “misterioso” malanno in sede di operazione chirurgica (le ipotesi già si sprecano, ovviamente), lo “scettro” dovrebbe passare all’altrettanto misteriosa sorella Kim Yo Jong. Non si sa quanti anni ha (forse 31, ma non vi sono certezze), non si sa quanto potere abbia guadagnato negli anni del potentato del fratello maggiore Kim (pare molto) e attualmente membro supplente del Politburo del partito all’inizio di aprile.

Di lei ne ha parlato ieri Cho Han-bum del Korea Institute for national unification: «Kim Yo Jong rappresenta per il momento la principale base di potere. Ha un ferreo controllo dell’organizzazione e del dipartimento di orientamento, della magistratura e della pubblica sicurezza». Imbeccato sul tema, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo non smentisce ne accoglie la possibilità di una morte improvvisa del leader nordcoreano ma rilancia così «la sfida rimane la stessa, l’obiettivo rimane immutato. Chiunque sia alla guida della Corea del Nord, vogliamo che rinuncia al programma nucleare. Vogliamo un futuro luminoso per il popolo coreano. Ma questo avverà solo se denunclearizzeranno in una maniera che possiamo verificare».



