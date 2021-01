Trump “non mi arrendo”/ Scontri fan-polizia: sospesa certificazione vittoria Biden

Donald Trump non si arrende e ribadisce di non accettare la sconfitta. Lo ha fatto oggi davanti a migliaia di sostenitori che si sono radunati a Washington per protestare contro l’elezione di Joe Biden alla presidenza Usa. “E’ stata un’elezione rubata, non concederemo mai la vittoria, non ci arrenderemo mai”, ha avvertito il tycoon aizzando i fan che hanno cercato di farsi strada nel Campidoglio scontrandosi con la polizia, come riferisce l’Huffpost. Il presidente ancora in carica per le prossime due settimane ha voluto attaccare anche il suo partito, reo a suo dire di non averlo supportato nella battaglia contro i presunti brogli. Ha così etichettato i repubblicani come “deboli” ed ha chiesto al suo vice Mike Pence di non certificare la sconfitta elettorale. Quest’ultimo tuttavia lo ha già scaricato asserendo: “La presidenza appartiene agli americani. Non ritengo che i padri fondatori volessero investire il vicepresidente con l’autorità unilaterale di decidere quali voti devono essere contati e quali no”.

Per Trump si è trattato oggi di un giorno doppiamente nero anche per via della quasi ormai certa vittoria dei dem al Senato. Nel corso del comizio non ha mancato di ricordare che anche i ballottaggi in Georgia sono stati “rubati” e “truccati”.

TRUMP, MANIFESTAZIONE FAN FA BLOCCARE CERTIFICAZIONE VITTORIA BIDEN

Per Donald Trump dunque, i giorni da presidente Usa sono ormai contati e il 20 gennaio prossimo toccherà a Biden giurare da presidente. Trump sembra ormai pronto allo strappo con il partito repubblicano che si è rifiutato di seguirlo in questa sua contestazione conclusiva prima della sua uscita di scena. Intanto le tensioni tra i fan del tycoon e la polizia si sono fatte sempre più intense e con un’azione senza precedenti i primi hanno fatto irruzione dentro Capitol Hill (in lockdown) per protestare contro la certificazione della vittoria di Joe Biden senza che gli agenti riuscissero a fermarli. Dopo che i manifestanti sono saliti sulle scale del Campidoglio minacciando di entrare e forzare il blocco della polizia, i senatori, al lavoro per la certificazione della vittoria di Biden, sono stati invitati a fermare tutto e ripararsi nei loro uffici. Lo rivela Il Messaggero che aggiunge che Camera e Senato hanno interrotto il processo di certificazione della vittoria di Joe Biden mentre il vicepresidente Mike Pence è stato scortato fuori dall’aula del Senato.

#Usa

Migliaia di sostenitori di #Trump manifestano a Washington, scontri con agenti pic.twitter.com/rEIqq826xP — Agenzia Nova (@agenzia_nova) January 6, 2021

#Trump 🔴

I sostenitori di Trump si sono fatti strada contro un altro ingresso del Campidoglio mentre il vicepresidente Mike #Pence viene PORTATO VIA attraverso un TUNNEL SOTTERRANEO dai SERVIZI SEGRETI. pic.twitter.com/d7MarTkisp — THOTH (@_thoth____) January 6, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA