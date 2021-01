Trump: Twitter lo blocca a tempo indeterminato/ Tycoon “Non ci metteranno a tacere”

Arriva il blocco a tempo indeterminato per Donald Trump anche da parte di Twitter. Inizialmente il noto social network aveva sospeso per sole 12 ore l’account dell’ex presidente degli Stati Uniti ma in seguito si è deciso per il ban in via definitiva a causa del “rischio che inciti ulteriormente la violenza”. Trump più volte ha cercato di utilizzare nelle scorse ore l’account ufficiale @POTUS, acronimo di President of the United States, ma ogni suo cinguettio veniva immediatamente rimosso, e alla fine ha deciso di optare per un comunicato da parte della Casa Bianca per esternare la sua posizione a riguardo.

“Lo avevo previsto – spiega – Nel sospendere il mio account vogliono mettermi a tacere, vogliono mettere a tacere voi e i 75 milioni di grandi patrioti che hanno votato per me”, per poi aggiungere “Non ci metteranno a tacere. Stiamo trattando con vari altri siti e a breve avremo un grande annuncio, nel frattempo stiamo valutando la possibilità di costruire una nostra piattaforma“. Una doccia gelata per il tycoon che nelle scorse ore, subito dopo l’assalto dei suoi sostenitori a Capitol Hill, aveva visto bloccati i suoi account Facebook, Instagram, Twitch e Snapchat, risultando quindi isolato dal mondo social.

TRUMP BLOCCATO DA TWITTER: IL NEW YORK POST AL SUO FIANCO

La situazione resta incandescente anche perchè Trump, come fa trapelare la Casa Bianca “Non ha alcuna intenzione di dimettersi perché non ritiene di aver fatto nulla di sbagliato”. Contrario alla sospensione di Twitter anche il figlio, Donald Jr, che parla di libertà di parola “morta con big tech”, mentre il senatore repubblicano Rick Scott commenta con “vergogna”, aggiungendo che “Twitter ha sospeso il presidente Trump ma consente ai cinesi di vantarsi del genocidio e all’ayatollah di parlare sulla possibilità di spazzare via Israele dalle cartin egeografiche”. Al fianco di Trump anche Nikki Haley, ex ambasciatrice all’Onu e aspirante alla Casa Bianca nel 2024: “Mettere a tacere la gente, per non parlare del presidente americano, è quello che succede in Cina, non nel nostro Paese”. Infine il New York Post di Rupert Mardoch, secondo cui Twitter attaccherebbe solo una parte della politica americana: “Twitter è guidata da liberal americani, che mettono sotto esame solo un tipo di persona e solo un’area politica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA