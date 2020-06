Trump vs Antifa “Organizzazione terroristica”/ Gruppo di sinistra messo al bando

Pubblicità

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, se la prende con Antifa dichiarandola un’organizzazione terroristica. Attraverso la propria pagina Twitter il tycoon a stelle e strisce ha pubblicato nelle scorse ore un cinguettio in cui si legge: “Gli Stati Uniti d’America designeranno Antifa come organizzazione terroristica”. Come mai questo post? Secondo Trump ci sarebbe un chiaro collegamento fra l’Antifa e le violenti proteste scoppiate in numerose città degli Stati Uniti a seguito dell’uccisione del 46enne afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia. Il tweet di Trump giunge dopo le parole del segretario di stato Mike Pompeo, che in un’intervista di ieri alla Fox aveva confessato: “Resta ancora da vedere esattamente come le proteste pacifiche da parte di persone chiaramente rattristate e frustrate dal comportamento della polizia contro George Floyd siano diventate violente. Non so esattamente come si sia arrivati a questo punto, ma abbiamo già visto questo schema prima, con outsider che si infiltrano”, parlando poi di un possibile legame con le “proteste violente Antifa”.

TRUMP VS ANTIFA: “I MEDIA STANNO FOMENTANDO ODIO E ANARCHIA”

Antifa è l’acronimo di Antifaschistische Aktion, Antifascistische Aktie o Antifascistisk Aktion, rispettivamente in tedesco, olandese e svedese; è di fatto un’azione antifascista, un collettivo internazionale di estrema sinistra, composto da militanti che di solito si ispirano al comunismo, all’anarchia e al socialismo libertario, e che hanno l’obiettivo di opporsi a qualsiasi possibile ascesa di gruppi di estrema destra. L’Antifa è un’organizzazione che è presente in diverse nazioni, a cominciare da Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Grecia, ed anche a livello informale in Italia, Francia, Stati Uniti ed Israele. Trump ha aggiunto, sempre su Twitter: “I media stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per fomentare l’odio e l’anarchia. Fintanto che tutti capiranno cosa stanno facendo, che si tratta di notizie false e persone veramente cattive con un’agenda malata, possiamo facilmente lavorare attraverso di loro alla grandezza!”.



