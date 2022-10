TTG 2022/ Turismo e ospitalità “senza vincoli” si incontrano a Rimini

Unbound, ossia senza vincoli. È il claim scelto per la nuova edizione del TTG (Fiera di Rimini, dal 12 al 14 ottobre), la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Il TTG raggruppa tre diversi saloni in un unico evento (Travel Experience, SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style), con la medesima concezione innovativa del turismo e dell’ospitalità, cioè spingersi oltre il convenzionale, aprirsi alle sensibilità emergenti, accogliere le emozioni inattese. Tutti trend che esprimono una certa esigenza di leggerezza e il desiderio di sperimentare l’inesplorato che accomunano i viaggiatori del nostro tempo, motivando la nascita di prodotti e servizi in grado di adattarsi ai nuovi profili del consumatore.

Il TTG sarà quindi occasione (in tre giorni di dibattiti, seminari e incontri) per confrontarsi sulle strategie e sulle tendenze del turismo e dell’ospitalità, sempre in modalità “unbound”, parola chiave che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità, per un turismo svincolato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, dagli stereotipi di mercato, dalle convenzioni.

Il salone richiama operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

“L’evento – comunicano gli organizzatori – fa parte della piattaforma The Italian Marketplace for Travel&Hospitality, il brand firmato Italian Exhibition Group, che rappresenta la risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione; è un nuovo modello di sviluppo strategico del business, che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design – il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor Style – il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi. Un unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero”.

In quest’edizione, l’area Italia rappresenta la più grande piazza di contrattazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. E proprio qui sarà presentato il progetto speciale Beactive, lanciato nel 2019 per un approccio più personalizzato alla vacanza, in ascolto con nuove esigenze del viaggiatore. Proposte che spaziano dal turismo sportivo a quello slow, naturalistico e sostenibile si alterneranno in una più ampia offerta tagliata su misura per la destinazione Italia. Nell’area Global Village si concentra invece l’offerta dei tour operator e delle imprese di prodotti e servizi per il turismo rivolti alla rete distributiva. Ma al TTG raddoppiano anche le destinazioni estere, che supereranno quota 50 nella sezione The World “per scoprire che c’è sempre un aspetto nuovo da svelare in ogni Paese, regione o città”, grazie ai “nuovi approcci che molti Paesi hanno messo a punto nei mesi scorsi per ridefinire la loro identità turistica, sul filo conduttore della sostenibilità come driver per i luoghi e la prosperità delle comunità delle persone che vivono dell’economia generata dalla destinazione”.

