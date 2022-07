Tu si que vales 2021, finale in replica/ Vincitore e finalisti: la spettacolare performance del Duo Noar

Finale Tu si que Vales 2021, anticipazioni: i finalisti divisi in 4 gruppi

Questa sera, sabato 9 luglio, torna finale Tu si que vales 2021 in replica su Canale 5. Come accade da diverse settimane, ormai, Mediaset sta proponendo le repliche delle stagioni precedenti e oggi trasmette sulla rete ammiraglia un’altra tappa imperdibile del famoso talent. In questa finale, naturalmente, ritroviamo Belén Rodríguez e Martín Castrogiovanni al timone della trasmissione, con Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli in giuria.

Tra i protagonisti della finale di Tu si Que Vales 2021 l’anziana pole dancer Idanna Abignente, gli acrobati del Duo Noar e dei Solasta, le Ladies Soprano, Gianranco Sgura, Léa Kyle, il pole dancer Alessandro Mosca, i mitici illusionisti Kai Leclerc e Alexandra Buzas, il mago Rob Lake, il danzatore Neguin, il Drumatical Theatre, la crew Sadeck – Geometrie Variable e tantissimi altri.

Finale Tu si que Vales 2021 , tanti protagonisti ma un solo vincitore

Iniziamo dunque a rinfrescarci la memoria su questa edizione, ricordando che i concorrenti di finale Tu si que vales 2021 saranno divisi in quattro gruppi. Le anticipazioni della puntata rivelano che il vincitore di ogni gruppo accederà al televoto finale, dove entrerà in gioco il pubblico per determinare il nome del vincitore dell’ottava edizione di Tú sí que vales. Chiaramente, trattandosi di una replica, il televoto è chiuso. Sarà però possibile rivivere tutte le emozioni della puntata sintonizzandosi a partire dalle ore 21.30 su Canale 5. I finalisti, i componenti della Scuderia Scotti e il loro discutibile talento ci aspettano.

