Tu si que vales 2022/ Giovannino torna protagonista nelle nuove puntate

Sono iniziate le riprese della nuova stagione di Tu si que vales, il fortunato varietà del sabato di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il programma partirà ufficialmente il prossimo sabato 17 settembre. La squadra di Tu si quo vales è stata riconfermata, con un’aggiunta speciale. Al timone ci saranno ancora Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Confermata dietro e davanti le quinte Giulia Stabile, la ballerina lanciata da Amici. In giuria ritroveremo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Non mancherà dietro e davanti le quinte neppure Giulia Stabile, la ballerina lanciata da Amici. Come fa sapere Tv Blog, però, nelle nuove puntate di Tu si que vales 2022 tornerà Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli, che nella prisma edizione avrà più spazio.

Chi è Giovannino di Tu si que vales

Sotto il mantello di Giovannino si nasconde Giovanni Iovino, attore e comico napoletano di 26 anni. Dopo aver iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici, per oltre 5 anni, Giovanni ha poi intrapreso una carriera nel mondo del cinema. Oltre ad alcune pubblicità, ha recitato infatti nella terza stagione di “Gomorra”. Sul grande schermo è apparso nei film “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek e in “Pinocchio” di Matteo Garron, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio. Inoltre, insieme al fratello Andrea fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito. L’attore è molto attivo sui social, sia su Instagram che su Tiktok, dove pubblica una miriade di scherzi e video esilaranti, tra cui anche quelli con Sabrina Ferilli. Lo scorso anno Giovannino è apparso anche in una puntata di Amici.

