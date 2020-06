Tu sì que vales non va in onda, perché?/ Al suo posto torna New Amsterdam

Tu sì que vales non va in onda stasera, 24 giugno 2020, su Canale 5 come era stato anticipato dalla guida tv, ma sarà trasmesso domani allo stesso orario in prima serata. Mediaset ha cambiato il palinsesto e oggi manderà in onda in prima tv il finale di stagione di New Amsterdam 2 con gli episodi 17 e 18 dal titolo “Liftoff” e “Matter of seconds”. In questa strana estate post-Coronavirus arrivano altre novità in prima serata, considerando anche il fatto che il calcio è tornato a prendersi il palcoscenico delle televisioni con due turni di Serie A a settimana. E chissà che non possano esserci ancora stravolgimenti.

Tu sì que vales non va in onda, perché? Si pensa alla nuova stagione

Mentre arriva l’annuncio che Tu sì que vales non andrà in onda stasera, ma domani, si pensa già al futuro. Questo perché la situazione legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 lascia ben sperare. Per questo si è tornati in molti studi televisivi, per registrare tanti programmi amati dagli italiani. Negli ultimi mesi ci si è dovuti accontentare di tante repliche e poche novità. Sicuramente però nelle prossime settimane si tornerà a seguire nuove puntate di talent, show e quant’altro anche se per il nuovo Tu sì que vales bisognerà aspettare il prossimo autunno. Intanto la tv è ripartita già sulla Rai con Top 10 che per tre venerdì ha già portato nelle case degli italiani un po’ di serenità.

