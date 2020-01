Tullio Solenghi / Il legame con Lopez e Anna Marchesini (Le parole della settimana)

Tullio Solenghi è uno degli ospiti della nuova puntata de “Le parole della settimana“, il programma condotto da Massimo Gramellini e trasmesso sabato 11 gennaio alle 20.20 su Rai3. L’attore e regista genovese è dunque uno dei protagonisti delle interviste del programma di attualità condotto dal giornalista e scrittore italiano; un appuntamento che si preannuncia imperdibile per i fan dell’attore, ma anche per gli appassionati di teatro e del piccolo schermo. Tullio Solenghi è infatti pronto a raccontarsi davanti al grande pubblico, lo stesso che lo ha apprezzato per essere stato una colonna del trio formato dal comico genovese, da Anna Marchesini e Massimo Lopez. Solenghi si è ritagliato il suo spazio nel panorama televisivo prendendo parte a diversi format di successo. Mai fuori dalle righe, simpatico e capace: Solenghi non ama particolarmente i talk show, ma quando viene chiamato in causa non si tira indietro. L’intervista da Gramellini si preannuncia imperdibile dal momento che l’artista ha deciso di separare la sua vita professionale da quella privata, rinunciando ad una qualsiasi presenze social. Dunque l’appuntamento a Le Parole de la Settimana è l’occasione ideale per approfondire il personaggio, ma anche per conoscerlo meglio ed apprezzarlo nella sua semplicità dal vivo.

Tullio Solenghi, carriera e inizi dell’attore genovese

Tullio Alberto Solenghi, nato a Genova il 21 marzo del 1948, si è avvicinato al mondo del teatro fin da ragazzino, quando aveva diciassette anni. Dal punto di vista accademico si è formato al Teatro Stabile di Genova, dove ha trascorso sette anni molti intensi che gli hanno permesso di realizzare un grande sogno: diventare un attore. Ed è proprio durante il percorso formativo che incontra Massimo Lopez, diventato grande amico ma soprattutto grande collega. I due viaggiano sugli stessi binari ancora oggi, sia a teatro che nella vita. Di questo rapporto, e non solo, Tullio Solenghi parlerà questa sera da Massimo Gramellini a Le Parole della Settimana. Ma anche di quando la madre andò a vederlo per la prima volta e disse: “Mio figlio ha veramente una grande stoffa”. Il debutto televisivo di Solenghi è arrivato nel 1976, quando il comico ha preso parte al programma di Pippo Baudo, che fece di tutto per averlo. Sempre in tv ha condotto show di successo come Domenica In e Striscia La Notizia, insieme a Gene Gnocchi e al suo amico di sempre Massimo Lopez. La svolta per Solenghi è arrivata nel 1982, quando insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez ha formato un trio comico che da li in avanti ha regalato loro grandi soddisfazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA