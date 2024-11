This Is Me, confessione choc sul tumore Emma Marrone: “Non l’ho detto a nessuno durante Amici”

La serata evento dedicata ad Amici di Maria De Filippi si è aperta con una lunga intervista ad Emma Marrone la cantante che ha iniziato la sua carriera proprio nel talent di Canale5 partecipando e vincendo l’edizione del 2009, la cantante ha ricordato: “Stavo uscendo dalla mia prima battaglia contro il cancro e mia mamma ha scritto per partecipare.” E subito dopo sul tumore Emma ha aggiunto che della sua battaglia oltre alla sua famiglia ne era a conoscenza solo la conduttrice Maria De Filippi: “Non mi è mai piaciuto fare la vittima e non ho voluto dirlo a nessuno ad Amici. A Maria ho dovuto dirlo perché doveva saperlo ma lo sapeva solo la mia famiglia e Maria che è la mia famiglia.”

Il tumore di Emma Marrone è un cancro alle ovaie scoperto nel 2009. In un’intervista riportata dal Gazzettino Emma ha rivelato come lo ha scoperto quando aveva solo 24 anni: “Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. Il dolore più grande è stato vedere i miei genitori che erano completamente distrutti.” Il tumore si è ripresentato, poi, altre due volte: durante le selezioni di Amici e nel 2013. «Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie» ha concluso la cantante.