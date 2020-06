Tunnel disinfettante per proteggere Putin da covid/ Chi ci entra viene spruzzato

C’è un tunnel disinfettante che protegge il presidente della Russia, Vladimir Putin. Proprio così perchè uno degli uomini più potenti della terra ha deciso di farsi installare fuori dalla porta di ingresso della sua prestigiosa dimora fuori Mosca, un “cunicolo” che permette di disinfettare chiunque passi di lì, evitando che qualche contagiato possa a sua insaputa portare il virus nella residenza del presidente, o che qualche malintenzionato possa di proposito propagare il covid-19. A darne notizia è stata l’agenzia di stampa russa Ria, controllata dallo stato. Ecco come funziona il marchingegno di Putin: le persone passano sotto al tunnel con annessa mascherina mentre vengono spruzzate con del disinfettante, sparato da alcuni getti posti in alto al tunnel e ai lati. Stando a quanto sottolineato dalla Ria, si tratta di una sorta di vapore acqueo, così come avviene in alcuni locali d’estate quando fa molto caldo, una piccola nuvola di acqua che ovviamente non viene spruzzata in grandi quantità.

TUNNEL PER PROTEGGERE PUTIN: L’OMS STORCE IL NASO

La vicenda sta comunque creando polemica in quanto l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha sottolineato durante lo scorso mese di maggio che: “Non è consigliabile spruzzare persone con disinfettanti (come in un tunnel, un gabinetto o una camera). Questa pratica – aveva aggiunto – potrebbe essere fisicamente e psicologicamente dannosa e non ridurrebbe la capacità di una persona infetta di diffondere il virus attraverso goccioline o contatto”. La Russia è attualmente il terzo paese al mondo per numero di casi, più di 500.000, dietro solamente a Brasile e Stati Uniti. Putin, uscendo allo scoperto negli scorsi giorni, ha lodato la gestione dell’emergenza da parte del suo paese: “Stiamo lavorando piuttosto agevolmente – le parole del presidente russo – ed emergendo da questa situazione con il coronavirus con fiducia e con perdite minime. Ma negli Stati Uniti non succede”. Le vittime provocate dal covid in Russia sono poco più di 7.000, contro le oltre 115mila negli Stati Uniti.



