Turchia, elezioni ‘bis’ Istanbul/ Risultati: Imamoglu ci riprova, Erdogan permettendo

Il 31 marzo la capitale economica e strategica della Turchia, Istanbul, aveva assistito a delle Elezioni Amministrative storiche: il partito di Erdogan, dopo trent’anni di potere nella città più importante, aveva perso lo scettro contro l’astro nascente dell’opposizione Ekrem Imamoglu. Il candidato del Governo, l’ex Premier Binali Yildirim venne sconfitto per 14mila voti su 10 milioni totali: dopo la vittoria e l’annuncio del neo-sindaco Imamoglu però il Presidente della Turchia Erdogan fece ufficiale ricorso e lo scorso 7 maggio l’ebbe vinta ottenendo il ritorno alle urne per oggi, 22 giugno 2019. Ed eccoci qui, con una seconda votazione che ai limiti dell’imbarazzo democratico rimette in gioco ancora una volta l’opposizione e Erdogan, il “sultano” che sulla presa e conferma di Istanbul aveva puntato tanto se non tutto nelle scorse Elezioni Amministrative. Mentre a livello internazionale prosegue lo scontro acceso tra la Turchia e gli Stati Uniti, oltre a parte delle repubbliche alleate di Trump (vedi Egitto e Arabia Saudita, sempre più nemici dichiarati da Erdogan), il Presidente non ammette una “nuova” sconfitta in queste Elezioni i cui risultati avranno diversi occhi puntati addosso in più nelle prossime ore.

ELEZIONI TURCHIA, LA PARTITA CENTRALE DI ISTANBUL

«Chi vince Istanbul, vince la Turchia» andava ripetendo nella scorsa campagna elettorale Erdogan, minacciando di possibili brogli voluti dall’opposizione di Imamoglu per “detronizzare” Erdogan e l’Akp. Nel stesso tempo, mentre prima del 31 marzo il “sultano” aveva detto che in gioco con Istanbul c’era la sopravvivenza stessa della Turchia, ora ha cercato di “sminuire” l’intera portata delle Elezioni Comunali in corso oggi. «Si elegge solo un sindaco» è il secondo slogan lanciato da Erdogan che teme una “vittoria di Pirro” in qualsiasi risultato possa fuoriuscire dalle urne domani. Se Yildirim perderà di nuovo contro Imamoglu sarà bruciante per l’Akp l’onta, se invece dovesse vincere – spiega Jean Marcou, ricercatore all’Istituto francese di studi anatolici – sarebbe comunque una vittoria-farsa visto che «i motivi dell’annullamento del primo voto sono talmente sospetti e contestabili che l’Akp sembrerà perdente». L’opposizione vuole sconfiggere il Presidente nella sua roccaforte dopo averlo già battuto due mesi fa tanto a Istanbul quanto ad Ankara, la vera capitale politica: di contro, Erdogan temendo un referendum sulla sua persona, ha fatto meno campagna elettorale in questo mese valutando le comparsate in maniera accorta e strategica. Se siamo davvero alla vigilia di un ribaltone storico contro il regime in Turchia lo sapremo non prima di domani, ma intanto lo strapotere autoritario di Erdogan presenta i primi forti scricchiolii..

