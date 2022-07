TURISMO/ I trend globali tra sostenibilità, comunità ed esperienze

Nel 2020 il settore viaggi & turismo ha perso 4,5 trilioni di dollari e 62 milioni di posti di lavoro a livello globale. Oggi, mentre il mondo si riprende dall’impatto della pandemia, i viaggi e il turismo possono rinascere come un settore inclusivo, sostenibile e resiliente. Lo hanno chiarito bene due esperte durante la sessione Our World in Transformation del World Economic Forum: sono Sandra Carvao, dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, e Liz Ortiguera, ceo Pacific Asia Travel Association in Thailandia.

Le loro sono visioni in parte già ampiamente condivise dagli stakeholder, ma che per certi aspetti invece riassumono prospettive ancora poco indagate. Ecco, in sintesi, le tendenze individuate dalle due manager, che partono da una considerazione di base: non esiste un vero e proprio settore dei viaggi e del turismo, questo mondo è dato da molte industry (tour operator, eventi, MICE, ecc.) che devono ragionare sulla sostenibilità a partire da standard e regole condivisi. Ed è proprio la sinergia a creare la valenza, è la collaborazione a costruire la massa critica necessaria per acquisire maggiore capacità contrattuale. Ed ecco i trend individuati.

Per Ortiguera, dato il blocco prolungato subito con la pandemia, le vacanze per reincontrare amici e parenti sono ora una priorità assoluta: le persone si stanno riconnettendo. “E questo tipo di collegamento si collega alla seconda tendenza, che è il viaggio multiuso o misto. Mai prima d’ora, in particolare ora che possiamo connetterci digitalmente, la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo ha consentito ai viaggiatori di coprire molteplici scopi, come visite con gli amici e più viaggi di lavoro. Quindi, scopriremo che la durata del viaggio e la durata del soggiorno sono più lunghe. E il terzo è la continua attenzione alla sicurezza e al benessere, che è al primo posto per i viaggiatori a causa della pandemia. Tutti i viaggi ora sono legati al benessere”.

“Penso che ci sia una maggiore preoccupazione per la sostenibilità – aggiunge Carvao -, che è molto gradita nel nostro settore. I consumatori, in particolare le generazioni più giovani, sono molto più consapevoli dell’impatto che hanno, non solo sull’ambiente, ma anche socialmente e sulle comunità in cui vivono. Abbiamo anche assistito a un aumento della spesa per viaggio, quindi penso che le persone siano molto ansiose di viaggiare, per periodi anche più lunghi del solito. E dall’altra parte, penso che ci siano alcune sfide: stiamo assistendo a un aumento delle prenotazioni in ritardo perché le restrizioni possono cambiare con breve preavviso e questo sta avendo un impatto sulle decisioni dei viaggiatori. Ciò sta mettendo sotto pressione il settore in termini di pianificazione e anticipazione delle fluttuazioni della domanda”.

“Proprio in questi giorni – continua Ortiguera -, PATA (Pacific Asia Travel Association) ospita un forum di marketing di destinazione e uno dei temi chiave è il turismo basato sulla comunità. Lo scopo è davvero quello di mettere la comunità e le attività di autenticità nella cultura al centro dell’esperienza di viaggio. Ci sono vantaggi per tutte le parti interessate. Uno è che i viaggiatori possono vivere un’esperienza autentica: non si trovano in luoghi turistici sovraffollati e sperimentano qualcosa di nuovo e unico all’interno della comunità. Queste esperienze sono progettate in collaborazione con le comunità che ottengono il beneficio dell’inclusione finanziaria e, se le attività sono progettate correttamente, il rafforzamento del loro patrimonio culturale. I Governi si impegnano anche nello sviluppo economico in modo più ampio in tutti i Paesi. Un’altra tendenza interessante è il turismo creativo, il che significa che crei un’esperienza a cui i turisti possono partecipare, come una lezione di ballo o una lezione di cucina. I sondaggi sui social media hanno dimostrato che i viaggiatori che hanno questo tipo di esperienze immersive hanno maggiori probabilità di postare su di loro online e questo è positivo per il settore”.

Esperienze locali e più esperienze legate ai territori, alle destinazioni, insomma. “Il concetto di turismo basato sulla comunità – precisa Carvao – è ovviamente quello che mette la comunità al centro di ogni sviluppo, assicurando che sia impegnata e autorizzata e che ne tragga beneficio. All’UNWTO, abbiamo lavorato con il G20 e la presidenza saudita nel 2020 e abbiamo prodotto un quadro per lo sviluppo del turismo nelle comunità, in cui si afferma che le comunità devono essere parte della pianificazione e della gestione delle attività turistiche. Abbiamo bisogno di andare oltre le tradizionali definizioni di comunità fino a un punto in cui l’industria si appoggia su partnership tra il settore pubblico e privato e le comunità”.

Più esperienze, dunque, che in ogni caso saranno comunque più di quelle non godute negli ultimi tempi. “Le persone vivono virtualmente da più di due anni – conferma Ortiguera -. Sono emerse innovazioni sorprendenti, come la realtà virtuale e la realtà aumentata, e tutti i tipi di applicazioni e strumenti. Ma l’importante è l’esperienza, la destinazione: le esperienze del mondo reale devono rimanere al centro. Gli strumenti tecnologici dovrebbero essere visti come fattori abilitanti e non come l’esperienza principale. E quando si tratta di personale, la tecnologia può davvero democratizzare l’istruzione. C’è un’opportunità per mobilitare un approccio mobile first per coloro che sono in prima linea o sul campo e non possono accedere facilmente ai computer, ma hanno bisogno di ottenere informazioni in tempo reale”.

Per ultimo, la tendenza a organizzarsi le vacanze direttamente, senza mediazioni. “È una tendenza interessante – dice Carvao -, e quindi le comunità devono essere supportate per digitalizzare i loro sistemi. L’istruzione e il miglioramento delle competenze delle comunità sono importanti in modo che possano sfruttare le piattaforme digitali per commercializzarsi. Dal punto di vista dei turisti, è importante sottolineare che le esperienze virtuali, sebbene siano uno strumento divertente, non possono mai sostituire la visita di una destinazione”.

