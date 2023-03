TURISMO/ Il corso di SIO e Ca’ Foscari entra nel QS World University Rankings

Nel QS World University Rankings by Subject 2023, una delle più importanti classifiche mondiali degli atenei (1594 presi in esame), sono entrate 16 discipline di didattica e ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia: si tratta di “Lingue moderne” (66° posto al mondo e 3° in Italia) e “Studi Classici e Storia Antica” (Top 90 al mondo e 9° in Italia), entrambe ai vertici grazie all’ottima reputazione internazionale. Nel ranking figurano poi Antropologia (Ca’ Foscari tra le migliori 150 università del mondo, terza in Italia), Storia (nella Top 150 al mondo e 4° in Italia), Archeologia (Top 150 e 5° in Italia), Linguistica (Top 200 e 2° in Italia), Economia ed Econometria (Top 200 e 4° in Italia), Filosofia (Top 200 e 5° in Italia), Geografia (Top 200 e 3° in Italia). Seguono Contabilità e Finanza, Diritto, Business e Management, Scienze Ambientali, Informatica, Chimica, e Arti e Studi Umanistici. Ma Ca’ Foscari resta fortemente al primo posto in Italia (e nella Top 100 mondiale) per il corso in “Hospitality and leisure management”.

Ovviamente soddisfatta la Rettrice Tiziana Lippiello: “Il nostro ateneo continua a crescere nella reputazione internazionale, grazie alla qualità del nostro corpo docente e all’interdisciplinarità dei corsi di laurea. Spero che questi risultati stimolino tutti noi a continuare a credere e ad investire nella formazione”. Ma ovviamente soddisfatto anche Giulio Contini, direttore della Scuola italiana di ospitalità, il progetto di alta formazione per il settore turismo nato nel 2019 da Cassa depositi e prestiti e dal gruppo TH Resorts, che ha contribuito allo sviluppo del corso di laurea di Ca’ Foscari. “Il QS World University Rankings è uno dei più autorevoli e rispettati ranking universitari al mondo e riconosce il corso di laurea in Hospitality Innovation and e-Tourism per la sua eccellenza accademica, la sua reputazione tra i datori di lavoro e la sua capacità di preparare gli studenti per il successo nella loro carriera. Essere classificati tra i primi 100 al mondo nel QS World University Rankings 2023 è un riconoscimento importante per la Scuola Italiana di Ospitalità e per l’Università Cà Foscari di Venezia. La classifica dimostra l’impegno e la dedizione delle due istituzioni nel fornire una formazione di alta qualità ai loro studenti, per aiutarli a costruire una carriera di successo nel settore dell’ospitalità e del turismo”.

“Certamente – continua Contini – il primato nella classifica non può essere un punto d’arrivo: il turismo in Italia dev’essere riconosciuto nella sua eccellenza e nel suo protagonismo nella produzione di valore. Da questi risultati si può solo crescere ancora, con una formazione sempre più sistemica, per arrivare nell’Olimpo della formazione del settore e conquistare ancora maggiore reputation anche nel mondo dell’impresa. Il corso di laurea in Hospitality Innovation and e-Tourism è un percorso di studi innovativo e all’avanguardia, che offre una solida formazione teorica, ma anche molte opportunità di apprendimento pratico, grazie alle partnership della Scuola Italiana di Ospitalità con importanti aziende e catene del settore turistico. La SIO è impegnata a fornire ai suoi studenti una formazione di alto livello, che li prepara a gestire le sfide del mondo moderno dell’ospitalità e del turismo. Grazie alla collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia, il programma di studi offre agli studenti una prospettiva globale e una conoscenza approfondita del settore turistico a livello internazionale”.

