“”Turismo lento” sempre più praticato in Italia”/ Bassi (CAI): “Riscoprono i sentieri senza smania di tempo”

Il turismo lento sta prendendo sempre più piede in Italia e lo ha raccontato stamane negli studi di Uno Mattina il consulente del CAI, Lorenzo Bassi. “Il turismo lento è un modo per calpestare i sentieri – le sue parole in diretta tv sul primo canale – conoscere i km che percorriamo senza smania di tempo e performance, riappropriarsi del tempo che fluisce lentamente, conoscere ciò che incontriamo e farlo nostro, portandocelo a casa come ricordo. Le persone che seguono un turismo lento stanno aumentando soprattutto dopo il covid, c’è un aumento di persone che percorrono i nostri pensieri, c’è proprio questa voglia”.

Lorenzo Bassi, soffermandosi poi sui sentieri più battuti da chi pratica il turismo lento, ha aggiunto: “Il nostro cammino italiano per eccellenza è il sentiero Italia CAI, un itinerario di quasi 8000 km con 500 tappe, parte dalla Sardegna, scende in Sicilia, risale la dorsale appenninica e le Alpi. I ristori? Sulle Alpi grossi problemi non ce ne sono, scendendo verso sud qualche problema di accoglienza c’è ma con i cammini e il sentiero Italia si sta instaurando un circolo vizioso: il camminatore ha bisogno di punti di accoglienza e facendo passare i cammini in zone non rinomate ma non per questo meno interessanti, si sta sviluppando un’economia”.

TURISMO LENTO, IL TRENO ROMA-CORTINA INAUGURATO POCHI GIORNI FA

E’ fra gli esempi più recenti di cosa significhi il turismo lento, troviamo il treno inaugurato pochi giorni fa da FS che parte da Roma e che si inerpica fino a Cortina d’Ampezzo, perla delle Dolomiti. Alla presenza della ministra del Turismo Santanchè, del ministro dell’Economia Giorgetti, dell’attore Lino Banfi, ma anche dell’Ad di Fs Luigi Ferraris, e dell’Ad di Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa, è avvenuto il taglio del nastro per il nuovo treno Espresso Cadore, che viaggia di notte, parte da Roma alle 21:40, e che arriva in Trentino alle 7:57. Una diversa idea di viaggio basata proprio sul turismo lento e sostenibile, una vacanza che inizia già sul treno che Cantamessa ha definito “Un hotel di famiglia”.











