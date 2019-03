La suite più cara al mondo/ Las Vegas, disegnata da Damien Hirst: ecco quanto costa

Volete togliervi lo sfizio di passare almeno una notte da sceicchi? Rinunciateci, a meno che non siate in procinto di diventarlo. Sì, perché trascorre una notte (una, non di più), all’interno della suite più cara del mondo costa la bellezza di 100mila dollari. Non sperate nel cambio in euro, sono circa 90mila euro, una cifra che convincerà la maggior parte dei lettori ad accontentarsi di leggere cosa mai ci sarà di speciale all’interno dell’Empathy Suite del Palms Casino Resort di Las Vegas. Come riporta Vanity Fair, la suite si struttura su “800 metri quadrati divisi su due piani, con due camere da letto, sala da pranzo, salotto, bar con bancone per 17 persone e grande terrazza dehor”. L’extralusso della suite si accompagna ad una fantasia che rasenta il genio: merito del talento dell’interior designer, un certo Damien Hirst, non proprio l’ultimo arrivato…

LA SUITE PIU’ CARA AL MONDO

Chi avrà la fortuna di trascorrere del tempo nell’Empathy Suite del Palms Casino Resort di Las Vegas si troverà immerso tra le farfalle che Hirst ha disseminato in ogni angolo della stanza d’hotel: dai pavimenti alle tende, dalle tele delle pareti fino ad arrivare alla piscina a sbalzo dall’ultimo piano della torre che ospita la suite – la Fantasy Tower, una delle tre del resort – e che offre la vista privilegiata di uno dei panorami più iconici del pianeta, la Strip di Las Vegas. Prenotare la suite più cara al mondo significa anche avere accesso a dei servizi esclusivi: a cominciare da un maggiordomo personale disponibile 24 ore su 24, passando per una vettura con autista sempre ai propri ordini, fino ad un tour privato delle opere d’arte custodite all’interno dell’hotel e alla possibilità di spendere 10mila dollari nella struttura alberghiera. D’altronde non c’è da meravigliarsi: il Resort in questione ospita fra le altre cose una Hardwood Suite, che all’interno presenta un campo da basket di design per allenarsi con gli amici, e la Kingpin che ha invece due line regolamentari di bowling con palle multicolor. Insomma, l’extra-lusso che diventa routine: a patto di poterselo permettere…

