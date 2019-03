Sala Silvermine, un hotel dentro la miniera/ Svezia, la suite “più profonda al mondo”

Sala Silvermine, un hotel ubicato proprio nel cuore di una miniera: si trova in Svezia, e 120 chilometri dalla capitale Stoccolma, una delle strutture ricettive più originali al mondo e che detiene tra l’altro il record di offrire la minisuite situata più in profondità a quasi 155 metri sotto terra. L’albergo, ovviamente sconsigliato a tutti coloro che soffrono di claustrofobia e anzi sono fan di “Viaggio al centro della terra” di Jules Verne, è stato infatti ricavato da una antica ex miniera di argento (da cui prende appunto il nome) e che è stata non solo ammobiliata e illuminata tanto da far fare ai suoi ospiti una sorta di viaggio indietro nel tempo, ma pure resa abitabile e con una temperatura media che nonostante la profondità della stessa, esclusiva suite si aggira attorno infatti ai 18 gradi centigradi.

IL SALA SILVERMINE HOTEL IN SVEZIA

Infatti di suo il Silvermine, situato nei pressi di Stoccolma, potrebbe sembrare dall’esterno un classico albergo di lusso e dal gusto ricercato ma la sua vera particolarità è questa suite a cui vi si accedete tramite un ascensore: una sorta di discesa nelle viscere della terra e che è resa ancora più suggestiva dal fatto che accanto al pulsante è indicato un emblematico “-155 metri”, quasi a voler ammonire in modo ironico il visitatore. Ma le sorprese sono appena cominciate perché è strabiliante, per chi non vi è mai stato e può solo ammirarne le foto dal sito ufficiale del Sala Silvermine o dal suo profilo Instagram, come l’ex miniera di argento è stata arredata: l’illuminazione fioca sembra rimandare ad alcune ambientazioni Ottocentesche, con antri illuminati ma pure quadri appesi ai muri, sale per cenare e tanto di letto matrimoniale. Ovviamente quella che è una esperienza unica nel suo genere si paga e per una coppia (il target a cui la suite dell’hotel si rivolge) pernottare anche una sola notte viene a costare attorno ai 500 euro.

IL TOUR TRA GROTTE E CAVERNE

Insomma, “una grotta per due” come recita uno dei claim della stessa struttura e che consente agli ospiti di apprezzare, rendendo onore alla storia della miniera in cui sono stati ricavati gli ambienti della suite, anche gli arredi e il letto interamente argentati. Non solo, dato che chi pernotta presso il Sala Silvermine Hotel ha la possibilità di effettuare pure un tour guidato delle gallerie e delle vertiginose caverne dell’antica miniera fino al sotterraneo Christina, in cui man mano che si scende in profondità aumenta anche il freddo per cui il consiglio, al di là degli ambienti per dormire, è quello di coprirsi bene. Infine una curiosità: anche se il pernottamento è consigliato solo a chi non soffra di claustrofobia, è comunque a disposizione 24 ore su 24 un interfono per comunicare con l’esterno e non sentirsi mai soli, pure “al centro della Terra”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA