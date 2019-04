Arriva l’Hotel Trivial Pursuit/ Mosca, più sai meno paghi: in palio soggiorni gratis

Arriva l’Hotel Trivial Pursuit, il sogno di tutti gli appassionati del celebre gioco da tavolo e che propone ai suoi ospiti una formula tanto avvincente quanto originale: aprirà infatti il prossimo maggio, in quel di Mosca, una delle strutture alberghiere certamente più alternative e che sin dal nome si ispira a uno dei giochi che hanno caratterizzato l’infanzia di molti e nel quale la vittoria costituiva motivo di vanto nonché un modo per sfoggiare la propria cultura generale. Infatti la formula della struttura alberghiera russa in procinto di aprire propone infatti soggiorni interamente gratis a coloro che saranno in grado di rispondere alle domande proposte loro all’ingresso e pare che quello moscovita sia una sorta di esperimento che, se avrà successo, potrebbe essere replicato presto anche in altre città e non solo europee ma pure di tutto il mondo vista la notorietà a livello internazionale del Trivial Pursuit.

A MOSCA ARRIVA IL TRIVIAL PURSUIT HOTEL

L’Hotel Trivial Pursuit sorge infatti poco fuori da Mosca e a quanto se ne sa è una struttura a quattro stelle che purtroppo per gli aficionados del classico gioco da tavolo resterà aperta solo per un periodo limitato: al pari della sua controparte ludica, infatti questo albergo nasce come una sorta di “pop-up” che verrà poi smantellato dopo circa un mese. Se l’inaugurazione è prevista infatti per il prossimo 20 maggio, la chiusura ha una data certa, vale a dire il 14 giugno 2019: motivo per cui tutti coloro che vorranno soggiornare devono affrettarsi visto che è probabile che ci sarà un sold out. L’albergo dedicato al Trivial Pursuit, una delle poche strutture al mondo dedicata a questo tipo di giochi (esempi simili si sono avuti solamente con il Monopoly, lo Scarabeo e il Risiko) si ispira infatti in tutto e per tutto alla versione da tavolo lanciata sul mercato nel 1979 e metterà alla prova le abilità di cultura generale dei suoi ospiti-giocatori, tra quesiti semplici e altri che nel corso degli anni sono diventati dei veri incubi anche per i presunti e autoproclamati tuttologi.

LE REGOLE PER SOGGIORNARE E PARTECIPARE

L’Hotel Trivial Pursuit, secondo quanto si apprende, sarà ospitato temporaneamente presso il Fresh Wind Spa Hotel, sito all’interno di un lussuoso complesso alberghiero a quattro stelle e a pochi chilometri fuori da Mosca. In sostanza si tratta di un cottage a due piani con tanto di sauna che però non mira a ricalcare nelle sue stanze gli ambienti e le grafiche del gioco ma quanto più nelle atmosfere e nei quiz “trivia” che verranno proposti agli ospiti. Al gioco-soggiorno saranno presenti dei giudici che, sin dall’arrivo dei suddetti villeggianti, sceglieranno quale trattamento riservate loro e in base a quello poi determineranno chi vincerà la agognata vacanza gratis. Per partecipare a questa esperienza evento è necessario però prenotarsi sul sito dedicato entro il 28 aprile e allo stesso atto di registrazione si verrà sottoposti già a delle domande in modo da “scremare” in una prima fase la concorrenza. Unica “fregatura” per i fan del gioco targato Hasbro (che è comunque dietro questa operazione)? Al momento possono solo prenotarsi i cittadini che risiedono nella Federazione Russa…



