Turiste passeggiano nude in centro a Gallipoli all’alba/ Video diventa virale sul web

Due turiste passeggiano nude all’alba nel centro di Gallipoli, incuranti della presenza di altre persone: dopo essere state al mare sono rientrate nella loro abitazione in affitto per le vacanze, passando anche davanti alla Chiesetta. I netturbini al lavoro nella zona della Purità non credevano ai loro occhi. La scena, ripresa in un video, è alla fine divenuta virale sui social network, dove in molti lamentano un fenomeno che torna periodicamente di moda in estate nelle località balneari.

Il fatto, questa volta, è accaduto nel noto Comune in provincia di Lecce, in Puglia, preso d’assalto dagli stranieri quando le temperature si fanno più alte. Questa mattina, come riportato da La Repubblica, in piazza sono apparse le due turiste, completamente nude, che camminavano con nonchalance. Probabilmente arrivavano dalla spiaggia della Purità, che nonostante sia frequentata anche da numerose famiglie spesso accoglie dei nudisti. È questo il caso.

Turiste passeggiano nude in centro a Gallipoli all’alba: il video

Le due turiste, che nel video passeggiano nude nel centro di Gallipoli all’alba, come ricostruito da La Repubblica, erano probabilmente andate a fare un bagno di notte nella spiaggia della Purità. Andata e ritorno del tutto nude, senza portare nulla con sé. Se con il buio erano passate inosservate, però, lo stesso non è accaduto al sorgere del sole, poco dopo le 6.00 del mattino. In strada infatti c’erano già i netturbini intenti a lavorare ed anche qualche altro passante.

Per le giovani straniere non è stato affatto un problema. Le due, come si vede nei video divenuto virale sui social network, infatti, hanno continuato a passeggiare incuranti degli occhi indiscreti dei passanti, fino all’arrivo nella loro abitazione affittata per le vacanze. Tra gli abitanti del posto, almeno quelli più moralisti, intanto, è scoppiata la polemica.

