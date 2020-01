TUTTI PAZZI PER MARY/ Trama del film con Cameron Diaz oggi su Paramount (7 gennaio)

Tutti pazzi per Mary è una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 1998. Il film andrà in onda il giorno 7 gennaio sul canale Paramount Network alle ore 21.10, dunque in prima serata. Il film rientra nel genere commedia romantica. Ad averlo diretto sono i fratelli Farrelly. La sceneggiatura è stata scritta da Ed Decter, John J. Strauss e dagli stessi Farrelly. Gli attori presenti all’interno del cast sono Cameron Diaz, Ben Stiller, Lee Evans, Matt Dillon e Chris Elliott. La musica è stata composta da Jonathan Richman.

Trama del film Tutti pazzi per Mary

Nel 1985, il giovane Ted si innamora della meravigliosa Mary Jensen. Facendosi coraggio, Ted riesce a conquistarla difendendo il fratello di lei da un bullo. Tuttavia, dopo una breve relazione adolescenziale durante la quale Ted, molto imbranato, incappa in un incidente, Mary si trasferisce a Miami e i due si perdono di vista. Nel presente, quindi nell’anno 1998, Ted ripensa alla bella Mary e a quali avventure avrebbe potuto vivere con lei al suo fianco. Il ragazzo, ormai, è cresciuto ma non riesce proprio a togliersi di testa l’affascinante amore della sua vita, nonostante i numerosi tentativi nelle sedute di psicoanalisi. A quel punto, Ted decide di mettere fine a questa storia, assume un detective privato e cerca di scoprire dove abita la ragazza per incontrarla e confessargli il suo amore. Dopo molte peripezie, l’imbranato protagonista riesce a trovare l’appartamento della bella ragazza, ormai cresciuta e diventata ancora più attraente. Inizierà quindi un lungo percorso per Ted che si farà coraggio e cercherà in tutti i modi di conquistare Mary, facendo leva sulle proprie abilità e affrontando tutta una serie di corteggiatori che sembrano letteralmente cadere ai piedi della donna.

