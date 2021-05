Tv Talk/ Anticipazioni e ospiti oggi, 8 maggio: al centro Fedez al Concertone

Tv Talk, anticipazioni e ospiti puntata oggi, 8 maggio

Siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione tv segnata da repliche, alcuni no alla programmazione e anche un vero e proprio exlpoit sui temi come il politicamente scorretto. Questa sono tutte cose che finiranno dentro le ultime puntate della stagione di Tv Talk, il nostro programma del sabato pomeriggio di Rai3, in cui si commentano la tv e i suoi protagonisti. L’appuntamento con “Tv Talk” è fissato per oggi, 8 maggio, alle 15.00 su Rai3 e prenderà il via con il geologo Mario Tozzi, impegnato alla conduzione della nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta”. Sarà proprio con lui e alla presenza di Giorgio Simonelli che si commenteranno le immagini in arrivo dall’India, le terribili scene causate dell’esplosione della Pandemia e tutto quello che questo significa.

Andrea Giambruno e Ginevra, fidanzato e figlia Giorgia Meloni/ “Siamo una squadra”

Dal monologo di Fedez a quello di Pio e Amedeo, scotta il tema del politicamente corretto?

Nel nuovo appuntamento di Tv Talk sarà poi dato ampio spazio anche al tema della settimana ovvero l’intervento di Fedez al Concertone del Primo Maggio e le relative polemiche tra parole dette e non dette e presunta censura. In studio se ne discuterà alla presenza di Saverio Raimondo e della filosofa Michela Marzano. Sulla scia delle polemiche e del politicamente corretto non potrà mancare la parentesi Pio e Amedeo con il loro famoso monologo sulle parole da dire e il loro significato, lo stesso che Mediaset ha evitato di riproporre in quello che è stato il best off di Felicissima Sera in onda giovedì scorso. Si concluderà la puntata con l’imperdibile rubrica ReTVeet e con i due cantanti Colapesce e Dimartino che commenteranno l’esplosione del tormentone musicale anche in tv in pochi mesi. Infine, Iva Zanicchi sarà in studio per commentare il suo attuale impegno in tv ma anche quelle delle sue lunghe “di lunga data” che stanno invadendo la tv.

LEGGI ANCHE:

Italia sì/ Anticipazioni 8 maggio: Marco Liorni ricorda giudice Rosario LivatinoPaola Di Benedetto/ “Vorrei condurre un programma in tv”

© RIPRODUZIONE RISERVATA