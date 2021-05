Felicissima Sera, Pio e Amedeo/ Diretta, puntata speciale dopo le polemiche: Totti, Baglioni..

Felicissima sera, anticipazioni 6 maggio: il programma torna con “il meglio di…”

Giovedì 6 maggio, dopo il grande successo ottenuto, Pio e Amedeo tornano in onda, in prima serata su canale 5, con una puntata speciale di Felicissima Sera. La serata regalerà ai telespettatori un mix di tutto ciò che è accaduto durante i primi tre appuntamenti di Felicissima Sera ed, eccezionalmente, andrà in onda di giovedì lasciando la prima serata del venerdì all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. La puntata speciale di Felicissima Sera sarà trasmessa dopo le polemiche scatenate dal monologo dei due comici pugliesi che hanno replicato alle critiche con un lungo post sui social. “Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto per trasformarlo nella solita querelle politica da quattro soldi, la politica non ci appartiene. Le parole hanno la loro importanza! È logica: ‘le parole non valgono quanto l’intenzione!’. Questo abbiamo detto! Non ci provate. Si può fare così schifo anche usando solo termini politicamente corretti”, hanno scritto.

Tutti gli ospiti di Felicissima sera

Sono stati tanti gli ospiti che, nel corso delle tre puntate di Felicissima Sera, insieme a Pio e Amedeo, hanno intrattenuto milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Nel corso della puntata speciale che sarà trasmessa oggi, il pubblico avrà la possibilità di rivedere alcuni dei momenti più belli. Tra le interviste che hanno avuto maggior successo ci sono sicuramente quelle con Maria De Filippi, Francesco Totti ed Eros Ramazzotti. Nel corso della serata, oltre ai siparietti dei due comici pugliesi, non mancheranno i grandi momenti musicali come quelli con Claudio Baglioni e Achille Lauro. Ci sarà, inoltre, spazio anche per rivivere l’atmosfera di Emigratis in compagnia di Francesco Pannofino. Tra i tanti sketch, in particolare, è piaciuto molto quello sul matrimonio pugliese a cui ha anche partecipato Tommaso Paradiso. Felicissima Sera, dunque, è pronta a fare compagnia al pubblico di canale 5 per un’ultima sera.

