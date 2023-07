Twitter cambia logo, Elon Musk: “Addio all’uccellino blu”/ “Nuovo marchio sarà una X”

Twitter cambia ancora. Stavolta il social network acquistato da Elon Musk potrebbe perdere l’uccellino. L’imprenditore miliardario, infatti, sta pensando di cambiare logo, sostituendo l’uccellino con una X. A dare l’annuncio è stato lo stesso Ceo, pubblicando diversi tweet su questa novità in arrivo. Prima un video in cui appare una X su uno sfondo nero, poi il messaggio ai suoi 149 milioni di follower: «Presto diremo addio al brand di Twitter e, gradualmente, a tutti i suoi uccellini». Ora ha deciso di passare dalle parole ai fatti. «Se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo».

La scelta non è casuale. Nei mesi scorsi il patron di Tesla e Space X aveva cambiato la ragione sociale di Twitter in X Corp, chiarendo che vuole creare una super app, una sorta di WeChat cinese. Il video pubblicato oggi, in cui si vede solo una grande X, dunque, serve a dare l’idea della novità in arrivo. Ma c’è anche un audio su Twitter Spaces in cui aggiunge che avrebbe dovuto «cambiare il logo già da molto tempo».

ELON MUSK CAMBIA TWITTER, MA CRISI CONTINUA

L’annuncio di Elon Musk e la novità stessa, una svolta di immagine, serve a creare clamore attorno a Twitter, che però continua a perdere colpi. Da quando la società è finita nelle sue mani, è crisi nera. Dopo aver licenziato migliaia di dipendenti per tagliare i costi, ora l’imprenditore deve affrontare il procedimento legale intentato da ex lavoratori che reclamano almeno 500 milioni di dollari in Tfr. Inoltre, ci sono le polemiche per la scelta di limitare il numero di tweet giornalieri che si possono leggere.

Non è un caso se Threads, il social neonato rivale di Twitter lanciato da Meta, nel giro di cinque giorni ha superato i cento milioni di account. Per ora, comunque, i portavoce dell’azienda rifiutano di fare commenti sul piano di modificare il logo. Peraltro, fino a questa mattina il sito di Twitter ha continuato a sostenere che l’uccellino blu è il suo «bene più riconoscibile» e «va protetto».

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023













