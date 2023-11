Com’è morto Tyler Christopher/ Addio all’attore di General Hospital per un arresto cardiaco a 50 anni

Tyler Christopher: com’è morto Nikolas Cassadine di General Hospital

È morto Tyler Christopher. L’attore statunitense si è spento questa mattina, 31 ottobre, nella sua casa in California. Al momento è già chiara la causa della morte di Tyler Christopher, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo, spegnendolo a soli 50 anni. L’attore deve la sua popolarità alla soap General Hospital, in cui ha impersonato il ruolo di Nikolas Cassadine per ben 20 anni dal 1996 al 2016. Nel cast della soap tra i protagonisti vi era anche Maurice Bernard, che impersonava Sonny Corinthos. I due sono rimasti amici anche fuori dal set e proprio Bernard, con un post su Instagram, è stato tra i primi ad annunciare la morte di Tyler Christopher.

Matthew Perry è morto a 54 anni: era attore di Friends/ È stato trovato privo di vita nella sua jacuzzi

La vita dell’attore è stata contraddistinta da alti e bassi: ha avuto problemi di dipendenza da alcool e droghe in passato e lottava contro la depressione ed il disturbo bipolare. Nonostante i suoi problemi personali, l’attore è riuscito ad avere una brillante carriera. Ha recitato non solo nella soap General Hospital ma anche in altre serie come Streghe, Angel, Jarod il camaleonte, Special Unit 2, JAG – Avvocati in difesa, CSI – Scena del crimine e tante altre. Con due matrimonio finiti alle spalle, Christopher lascia due figli.

Li Keqiang, morto improvvisamente l'ex Premier Cina/ Aveva 68 anni, colpito da attacco di cuore

È morto Tyler Christopher: il dolore dell’amico Maurice Bernard e dell’ex Eva Longoria

L’annuncio della morte di Tyler Christopher è stato dato dall’amico e collega Maurice Bernard con un post pieno di dolore su Instagram. L’attore co-star di General Hotel sui social ha descritto l’amico appena scomparso con parole piene di stima e affetto. Lo ha descritto come una persona talentuosa che illuminava lo schermo con il suo talento, un artista geniale e divertente che esprimeva gioia ed entusiasmo in ciò che faceva e per questo aveva moltissimi fan che lo seguivano e lo amavano. Bernard ha voluto menzionare anche i problemi di dipendenza dell’attore, sottolineando come cercasse di sensibilizzare su argomenti delicati che lo hanno toccato da vicino come le dipendenze e la salute mentale. Ed alla fine ha concluso il suo triste annuncio rivelando tutto il suo dolore: “Siamo oltremodo devastati dalla perdita del nostro caro amico e preghiamo per i suoi figli e suo padre”.

Viktor Smagin, l'eroe silenzioso di Chernobyl, si è suicidato/ Era tra i pochi "liquidatori" sopravvissuti

Tyler Christopher è stato sposato dal 2002 al 2004 con Eva Longoria che al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione sulla sua prematura scomparsa. Successivamente, invece, si è legato alla giornalista Brienne Pedigo con cui ha avuto due figli. La coppia si è separata nel 2021. A voler condividere sui social, infine, un messaggio di cordoglio per l’attore scomparso è stato il produttore esecutivo della soap “General Hospital”, Frank Valentini, che ha già l’anno scorso ha dovuto dire addio ad un’altra attrice della soap, Lindsey Erin Pearlmann morta a soli 43 anni, si è definito devastato dal dolore per la morte dell’amico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA