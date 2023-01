Tyre Nichols, video del brutale pestaggio della polizia/ Morto massacrato di botte

Sono stati diffusi nelle scorse ore i video dell’arresto di Tyre Nichols, afroamericano 29enne morto lo scorso 10 gennaio a seguito di un brutale pestaggio da parte della polizia. Ad arrestarlo, cinque agenti anch’essi afroamericani, e nel filmato, come sottolineato dai colleghi di RaiNews, si vede l’accanimento nei confronti del poveretto, massacrato di botte. Vari i video in questione, a cominciare dal primo, quello di una body cam in dotazione agli agenti, in cui si nota il fermo di Tyre Nichols per una presunta infrazione stradale. Gli agenti appaiono però aggressivi nel fermalo di conseguenza si vede l’arrestato divincolarsi e scappare.

Negli altri filmati, invece, si vedono diversi agenti di polizia di Memphis nella scena, e alcuni di essi che inveiscono brutalmente nei confronti del 29enne, senza che nessuno intervenga per fermare i colleghi. C’è anche un video in cui si sente solo l’audio in quanto la telecamera è girata verso l’interno, oltre ad un filmato di una telecamera privata piazzata all’incrocio della strada, di cui quasi sicuramente gli agenti non se ne erano accorti. Ed è proprio questa la telecamere che registra la brutalità degli agenti, immagini sconvolgenti come ammesso anche dal direttore dell’Fbi, Christopher Wray.

TYRE NICHOLS, VIDEO PESTAGGIO POLIZIA: FRATTURE E LESIONI OVUNQUE

Si vede Nichols a terra con le mani legate dietro la schiena e tenuto fermo da due poliziotti, poi l’arrivo di un terzo agente che comincia a colpire alla testa il 29enne con ben tre calci, quindi due pugni e un altro calcio. L’uomo si accascia per i colpi subiti, dopo di che viene appoggiato alla portiera dell’auto con la schiena. In seguito Tyre Nichols era stato ricoverato in ospedale per fratture a cranio, collo e altre parti del corpo oltre a delle lesioni interne, ed è morto 10 giorni dopo. Ora la famiglia chiede giustizia e i cinque agenti che si vedono nel video sono stati licenziati e già incriminati per una serie di reati.

“Come tanti, sono indignato e profondamente addolorato nel vedere l’orribile video del pestaggio che ha provocato la morte di Tyre Nichols. È ancora un altro doloroso promemoria della profonda paura e del trauma, del dolore e dello sfinimento che gli americani di colore sperimentano ogni singolo giorno”, il commento del presidente Joe Biden. Di seguito il video del pestaggio a Tyre Nichols, attenzione: immagini forti.













