Ubaldo Lanzo assente all’Isola dei Famosi 2021, perché?/ Lascia dopo un malore..

Ubaldo Lanzo assente all’Isola dei Famosi 2021, perché? In molti non sanno ancora che il cromatologo ha lasciato il programma dopo un malore e dopo una serie di controlli medici in seguito ai quali si è deciso di farlo rientrare in Italia. Al momento non ha ancora preso la parola sui social per dire la sua ma siamo sicuri che a parlare della sua uscita di scena, sofferta da parte di tutti i naufraghi e dal pubblico del programma, sarà Ilary Blasi. Un lungo applauso e i cori dei suoi compagni hanno accompagnato la sua partenza dalla Playa per raggiungere un centro e i dottori, ma solo in seguito è calato il silenzio su tutti quando la produzione ha fatto sapere con un comunicato che Ubaldo non sarebbe tornato indietro. Non sappiamo bene che tipo di malore ha avuto e da cosa dipendano i suoi problemi ma siamo sicuri che questa sera sentiremo la sua mancanza.

Ubaldo Lanzo all’Isola dei Famosi 2021 era per tutti il papabile vincitore e sono ormai iconiche le scene che gli abbiamo visto fare durante le prove nelle dirette serali ma anche le sue vere e proprie strigliate quando era Marco Maddaloni a dire la sua. I due sono spesso stati al centro di siparietto allegri e simpatici in cui Ubaldo Lanzo spesso spicca per il modo di fare e di rispondere, cosa succederà questa sera e come sta adesso? Speriamo di scoprirlo questa sera.

