Ubaldo Lanzo, Isola dei Famosi 2021/ Un bidet artigianale con una noce di cocco? L’impresa del cromatologo

Ubaldo Lanzo continua a regalare grandi soddisfazioni al pubblico dell’Isola dei Famosi 2021 perché con Fariba Tehrani da vita ad una coppia davvero interessante e divertente. I due poco a poco stanno mettendo insieme i pezzi della loro avventura e finalmente Ubaldo Lanzo è riuscito a salire al bordo della barchetta e arrivare alla boa portando a casa così il riso che servirà per mangiare, ma come usarlo se ancora non hanno il fuoco? Il cromatologo riesce a far diventare tutto un vero e proprio siparietto ed è per questo che il pubblico lo adora non solo per via del suo rapporto con Fariba ma anche per quello con Maddaloni che qualche volta ha etichettato come ‘il salvavita della cippa’. Proprio la vita sull’isola dei Parassiti ha preso il sopravvento su di lui tant’è che in questi giorni, almeno davanti alle telecamere, ha pensato bene di mettere da parte la questione bidet e dedicarsi ad altro.

Ubaldo Lanzo star all’Isola dei Famosi 2021 per i suoi siparietti

Chi si è goduto il suo debutto all’Isola dei Famosi 2021 sa bene che il cromatologo aveva una sola necessità, ovvero il bidet tanto da pensare addirittura di crearne uno artigianale con una noce di cocco. Alla fine non sappiamo se la sua missione sia riuscita ma sicuramente in questi giorni ha fatto tanto insieme a Fariba e Maddaloni e questa sera tornerà in puntata con qualche consapevolezza in più e, forse, con la possibilità di conquistare il fuoco con una prova proprio sul caiucco che tante gioie sta regalando agli amanti del trash e che ha fatto finire il cromatologo addirittura al terzo posto nei Nuovi Mostri.

