Ubaldo Lanzo/ Chi è il cromatologo anti-naufrago all’Isola dei Famosi 2021?

Ubaldo Lanzo, chi è il cromatologo all’Isola dei famosi 2021?

Toccherà al cromatologo Ubaldo Lanzo portare scompiglio all’Isola dei Famosi 2021. La nuova edizione prenderà il via questa sera con Ilary Blasi alla conduzione, e uno dei nomi meno conosciuti del cast è proprio quello dello stilista e cromatologo che ammette di saper capire le persone e leggere la loro anima proprio grazie ai colori che gli vede indossare. Farà lo stesso con i suoi colleghi naufraghi a partire da questa sera? L’abbigliamento è striminzito all’Isola e spesso è uguale per tutti e questo renderà un po’ difficile il lavoro di Ubaldo Lanzo, classe 1972, e già volto noto per la sua partecipazione a Cr4 – La Repubblica delle Donne, a L’Italia sul Due e Wild West. Ma chi è cosa ha fatto nella sua vita?

Ubaldo Lanzo inizia da Parasite Island

Dopo aver studiato dalle suore, Ubaldo Lanzo ha frequentato il Liceo classico di Cetraro e si è iscritto poi alla facoltà di Giurisprudenza senza però portare a termine gli studi pronto a cercare fortuna in quel di Milano sognando la moda dividendosi proprio tra la città lombarda e la sua amata Parigi. Su Instagram conta 4mila followers e con loro condivide le sue esperienze di lavoro, il suo amore per i colori e tutto quello che riguarda la sua vita televisiva ma poco quella privata. Non sappiamo al momento se sia felicemente fidanzato ma da quello che si evince dai social sembra sia single. Riuscirà a vivere lontano dal mondo della moda e dei colori in Honduras? Lo scopriremo solo questa sera quando lo ritroveremo a Parasite Island, lontano dagli altri naufraghi e pronto a conquistare un posto al sole in versione anti-naufrago.

