Ubriaco disperso aiuta per ore i volontari nelle ricerche/ “Ma chi dobbiamo trovare?”

Ha dell’incredibile quanto si è verificato in Turchia, dove un uomo di cinquant’anni, ubriaco, ha iniziato a cercare… se stesso. Sì, perché dopo alcune ore trascorse a bere in compagnia dei suoi amici presso una località appartenente alla provincia di Bursa, il protagonista della vicenda, all’anagrafe noto come Beyhan Mutlu, si è allontanato improvvisamente verso un’area boschiva, facendo perdere le sue tracce e senza fare più ritorno dalla comitiva. A quel punto, le persone che lo attendevano hanno deciso di lanciare l’allarme e hanno chiamato le autorità, le quali, nell’arco di poco tempo, hanno allestito una squadra di ricerca per mettersi sulle tracce dello scomparso.

Green Pass Francia: da oggi obbligo per over 12/ “Passaporto” anche per adolescenti

Come raccontano i quotidiani turchi, però, tale accadimento ha assunto una svolta del tutto inattesa quando l’uomo avrebbe notato i volontari impegnati nell’operazione di ricerca, decidendo di unirsi a loro per individuare al più presto la persona che mancava all’appello. Senza sapere, ovviamente, che si trattava di… lui.

Morta la persona più vecchia al mondo?/ Natabay Tinsiew aveva 127 anni ma...

UOMO UBRIACO PASSA ORE A CERCARE SE STESSO: “MA IO SONO QUI!”

La notizia ha compiuto rapidamente il giro del web, anche e soprattutto grazie alla narrazione del canale NTV, che ha riferito come l’intera popolazione si sia mossa per dare il proprio contributo all’operazione condotta dalla polizia. Una vera e propria mobilitazione, arrivata a un punto di svolta quando uno degli uomini coinvolti in essa, a fura di chiamare per ore il nome di Mutlu, ha ricevuto la risposta di un altro volontario: “Scusa, ma chi stiamo cercando? Io sono qui!”.

Tra lo stupore generale, l’operazione si è conclusa con un lieto fine inatteso e, malgrado non si sappiano ancora con esattezza i dettagli dell’accaduto (possibile che nessuno sia riuscito a capire che quel volontario così zelante era in realtà il disperso che tutti stavano cercando?), questo è ciò che più conta. Le forze dell’ordine l’hanno poi aiutato a tornare a casa, visto lo stato di ebbrezza del 50enne, che ha portato a termine l’impresa di ritrovare se stesso.

SCENARI/ Infiltrazione e controllo: il piano della Cina per prendersi il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA