Ubriaco si schianta in auto in diretta Facebook/ Sassari: beveva whisky alla guida

Un uomo a Sassari nei giorni scorsi si è reso protagonista di una “bravata” che avrebbe potuto costargli cara. Ubriaco al volante della sua auto, con tanto di bottiglia di whisky in mano, si è schiantato con la sua auto. Il tutto mentre si riprendeva in diretta Facebook. Come riporta il Corriere della Sera, l’uomo alla guida della vettura sarebbe apparso già particolarmente alticcio prima dello schianto contro una seconda auto, una Opel, sulla quale viaggiava una coppia sarda, di Sassari.

Il conducente ubriaco è rimasto illeso mentre gli altri due coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Un vero e proprio miracolo, secondo gli inquirenti che indagano sull’accaduto e secondo i quali il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave. E’ probabile che il protagonista della bravata volesse far vedere ai suoi amici cosa fosse capace di fare. Nel video lo si vede mentre è con una mano sul volante mentre con l’altra regge la bottiglia di whisky appena prima di provocare l’incidente.

Ubriaco si schianta in auto durante diretta Facebook: cosa rischia

Teatro dell’incredibile incidente provocato dall’uomo ubriaco, come ricostruito dalla Nuova Sardegna, è avvenuto a Sassari, sulla Statale 131 in direzione Porto Torres. Il video della diretta Facebook sarebbe già stato acquisito dagli agenti di polizia che hanno avviato tutte le indagini del caso. Ma cosa rischia adesso l’uomo protagonista della bravata? A quanto pare potrebbe rischiare l’arresto fino ad un anno per essersi messo alla guida ubriaco.

Secondo quanto emerso, prima dello schianto contro la seconda vettura avrebbe compiuto una gimkana tra le auto a 80 km all’ora ed anche in quel caso il bilancio sarebbe potuto essere una vera e propria tragedia dal momento che dal filmato si vedrebbero le auto mentre sfrecciano a velocità elevata. Poi lo schianto e il video che si interrompe all’improvviso. Sarebbero bastati pochi istanti di visione affinché si comprendesse lo stato dell’uomo al volante dopo l’ennesimo sorso di whisky. Il tutto condiviso in diretta Facebook poco dopo le 18.00, uno degli orari di punta.

