Uccide 2 nipotini, fratello e sorella, poi si suicida/ Choc a Licata: 5 morti

Choc a Licata dove un uomo ha ucciso quattro persone, fra cui anche due minorenni, due ragazzini di soli 11 e 15 anni. In base a quanto emerso, indiscrezioni ancora un po’ frammentarie, il gesto folle sarebbe giunto al culmine di una lite famigliare, e il massacro si sarebbe concretizzato in un’abitazione situata in via Resi a Licata, in provincia di Agrigento (Sicilia). Sul posto, una volta chiamati i soccorsi, si sono recati gli uomini dei carabinieri della compagnia locale, che hanno poi allertato la Procura della Repubblica di Agrigento.

L’omicida si è prima dato alla fuga, e le forze dell’ordine hanno iniziato a battere palmo-palmo la zona, visto che lo stesso assassino non poteva essere andato troppo lontano. In seguito è giunta la notizia del suo suicidio. Come detto in apertura, poche le informazioni in nostro possesso, ma si sa che, come scrive Repubblica nella sua edizione online del quotidiano, dopo una lite famigliare un uomo avrebbe estratto un’arma da fuoco, ammazzando appunto quattro dei suoi parenti, di conseguenza il carnefice e le vittime si conoscevano.

UN UOMO HA UCCISO 4 SUOI FAMIGLIARI FRA CUI DUE RAGAZZINI: L’ALLARME DELLA MOGLIE

Secondo quanto emerge, a morire sarebbero la cognata dell’omicida, il fratello dello stesso, e i suoi due figli, appunto minorenni, di soli 11 e 15 anni. Non si conoscono le motivazioni del gesto, non si sa se vi fosse del pregresso o meno, fatto sta che per i quattro non vi sarebbe stato nulla da fare, e quando sul posto si sono recati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il loro decesso a seguito delle ferite mortali riportate dopo i colpi d’arma da fuoco ricevuti.

Stando a quanto aggiunto dal Corriere della Sera, il killer si sarebbe in seguito suicidato, visto che il corpo sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa proprio dalle forze dell’ordine che lo stavano cercando. A dare l’allarme era stata la moglie dell’omicida, spiegando che inizialmente lo stesso si volesse costituire.



