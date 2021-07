Uccide il padre a coltellate “Volume della tv troppo alto”/ Mantova, 50enne arrestato

Omicidio avvenuto nella notte in quel di Ostiglia, in provincia di Mantova: un uomo di 50 anni ha ucciso il padre per via del volume della tv. A riferire l’accaduto è l’edizione online del quotidiano IlGiorno, che spiega come la vittima avesse 75 anni, deceduta a seguito di un accoltellamento scatenato dopo un litigio per il volume del televisore. L’omicidio si è verificato poco dopo le ore 23:00 di ieri, martedì 14 luglio, in un appartamento di via Cristoforo Colombo, e quando sul luogo segnalato sono giunti gli uomini del soccorso del 118, l’anziano signore era già morto a seguito di “ferite profonde riportate al torace e all’addome”.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, dopo aver sentito le urla di Mario Prandi, questo il nome della vittima (il figlio si chiama invece Lorenzo). Sul posto si sono quindi recati i soccorsi ma anche i carabinieri della compagnia locale e quelli della vicina Revere che hanno trovato Mario riverso in un lago di sangue per poi fermare e arrestare il figlio. Incredibile la furia omicida del 50enne, che dopo aver litigato per il volume della tv avrebbe preso un coltello da cucina e si starebbe scagliato sul padre colpendolo almeno con quattro fendenti, alcuni mortali.

UCCIDE IL PADRE A COLTELLATE PER VOLUME DELLA TV: ACCUSA DI OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO

Mario Prandi sarebbe morto nel giro di pochi minuti per via dell’enorme perdita di sangue, mentre il figlio è stato condotto in carcere a Mantova con le accuse di omicidio volontario aggravato, in attesa poi dell’interrogatorio di garanzia.

Come raccolto dal quotidiano IlGiorno sembra che padre e figlio vivessero assieme da circa un anno, da quando ciò il 50enne Lorenzo aveva perso il lavoro, non è da escludere a causa della pandemia. L’uomo aveva quindi deciso di tornare da papà ma evidentemente qualcosa è andato storto visto quanto accaduto la scorsa notte. Il pm di turno ha disposto l’autopsia sul cadavere di Mario Prandi, mentre i reperti raccolti sulla scena del crimine verranno inviati ai Ris di Parma nelle prossime ore.

