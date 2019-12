UCCIO DE SANTIS/ Incidente stradale a Bari: attore ferito e in ospedale

Un grave incidente stradale ha coinvolto nel pomeriggio di oggi Uccio De Santis. L’attore pugliese stava percorrendo in macchina la strada provinciale che collega Bari a Bistritto quando, nei pressi dello stadio San Nicola, la sua auto si è resa protagonista di un impatto la cui dinamica resta ancora da chiarire ed è al vaglio degli inquirenti. Stando alle informazioni riportate dal portale locale Bari Today, una delle due auto – sembra proprio quella guidata da Uccio De Santis – in seguito all’impatto ha finito per ribaltarsi. Tanto l’attore, quanto l’altro giovane che occupava l’altra automobile, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale per ricevere le cure del caso. Non sono stati resi noti degli aggiornamenti sullo stato di salute dei due, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

UCCIO DE SANTIS, INCIDENTE STRADALE A BARI

Uccio De Santis si troverebbe in questo momento nella sala rossa del Policlinico di Bari. L’altro ragazzo coinvolto nell’incidente sarebbe rimasto ferito in maniera più lieve. Da quel che si apprende, De Santis questa sera era atteso a Trani in piazza Teatro per festeggiare il Capodanno. Sembra altamente probabile che visto l’incidente di cui è stato protagonista, Uccio sarà costretto a disertare l’appuntamento. I suoi tanti fan dovranno dunque fare a meno del suo talento comico, che lo ha portato ad esplodere nel 2008 con “La sai l’ultima?” diventando un volto noto a livello nazionale. L’ultima apparizione televisiva di Uccio De Santis a livello nazionale risale allo scorso 16 dicembre, quando l’attore è intervenuto nello show “Natale a casa Battista” dell’amico e collega Maurizio Battista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA